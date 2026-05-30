Ministrze Sikorski, obejrzyj ten film! Prawda o Wołyniu

Już dziś o godzinie 20:00 na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany zostanie film „Jeżeli zapomnimy o nich…” w reżyserii Adama Sikorskiego. Obraz opowiadający o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu powinni szczególnie obejrzeć przedstawiciele obecnej władzy, którzy w momencie skandalicznych działań ze strony państwa ukraińskiego, nie potrafili odpowiednio zdecydowanie zareagować.
O 20:00 na antenie Telewizji wPolsce24 pokażemy Państwu film „Jeżeli zapomnimy o nich…” w reżyserii Adama Sikorskiego, który opowiada o straszliwej zbrodni, której na Polakach z Wołynia i Małopolski Wschodniej dopuścili się ukraińscy nacjonaliści.
Brak odpowiednio mocnej reakcji
Warto przypomnieć, że polskie władze nie były w stanie stanowczo potępić decyzji prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego o przyznaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”.
Sam Radosław Sikorski, choć zdobył się na zdanie krytyki pod adresem działań Zełenskiego, to w ostatnim czasie zasłynął raczej atakiem na prezydenta Nawrockiego i skandaliczną opowieść o katastrofie smoleńskiej.
MSZ nie potępiło stanowczo wybryku Zełenskiego a sam Sikorski relatywizuje sprawę i atakuje prezydenta, który chce odebrać order Zełenskiemu (na kanwie tej wypowiedzi, że jak prezydent chce sam prowadzić politykę to kończy się Smoleńskiem).
jrs/Telewizja wPolsce24
