Jest nowe stowarzyszenie w PiS! Znamy cele i jego władze

Poseł PiS Jacek Sasin na platformie X ujawnił, że powstało nowe stowarzyszenie złożone z członków PiS-u - nazywa się „Po Pierwsze Polska”. Wiadomo już jakie są cele stowarzyszenia, znane jest też jego kierownictwo.
Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska”. Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości
— poinformował na platformie X Jacek Sasin, poseł PiS.
„Po Pierwsze Polska” tworzą parlamentarzyści PiS. Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już 100. Jako członkowie stowarzyszenia deklarujemy pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego lidera, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego
— zaznaczył.
„Po Pierwsze Polska” nie będzie działać poza partią. Stowarzyszenie nie będzie również tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS.
— dodał.
Władze nowego stowarzyszenia
Jacek Sasin zdradził też, jakie są władze nowego stowarzyszenia.
Wybrano zarząd stowarzyszenia, którego zostałem prezesem. Koleżankom i Kolegom bardzo dziękuję za okazane zaufanie! Funkcje wiceprezesów objęli Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Sekretarzem stowarzyszenia został Michał Moskal, a skarbnikiem Marek Wesoły
— napisał.
Obecnie przystępujemy do formalnej rejestracji w KRS. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska” przedstawimy w najbliższym czasie
— poinformował.
Rejestracja stowarzyszenia Rozwój Plus
Kilka tygodni temu były premier Mateusz Morawiecki poinformował o utworzeniu innego stowarzyszenia złożonego z członków PiS-u, o nazwie Rozwój Plus. Jak deklarował były premier, jego działalność ma pozwolić na pozyskanie szerszego elektoratu przez PiS.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762276-jest-nowe-stowarzyszenie-w-pis-znamy-cele-i-jego-wladze
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