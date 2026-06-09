Jest nowe stowarzyszenie w PiS! Znamy cele i jego władze

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: X Jacek Sasin
Zdjęcie ilustracyjne / autor: X Jacek Sasin

Poseł PiS Jacek Sasin na platformie X ujawnił, że powstało nowe stowarzyszenie złożone z członków PiS-u - nazywa się „Po Pierwsze Polska”. Wiadomo już jakie są cele stowarzyszenia, znane jest też jego kierownictwo.

Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska”. Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości

— poinformował na platformie X Jacek Sasin, poseł PiS.

„Po Pierwsze Polska” tworzą parlamentarzyści PiS. Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już 100. Jako członkowie stowarzyszenia deklarujemy pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego lidera, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

— zaznaczył.

„Po Pierwsze Polska” nie będzie działać poza partią. Stowarzyszenie nie będzie również tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS.

— dodał.

Władze nowego stowarzyszenia

Jacek Sasin zdradził też, jakie są władze nowego stowarzyszenia.

Wybrano zarząd stowarzyszenia, którego zostałem prezesem. Koleżankom i Kolegom bardzo dziękuję za okazane zaufanie! Funkcje wiceprezesów objęli Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Sekretarzem stowarzyszenia został Michał Moskal, a skarbnikiem Marek Wesoły

— napisał.

Obecnie przystępujemy do formalnej rejestracji w KRS. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska” przedstawimy w najbliższym czasie

— poinformował.

Rejestracja stowarzyszenia Rozwój Plus

Kilka tygodni temu były premier Mateusz Morawiecki poinformował o utworzeniu innego stowarzyszenia złożonego z członków PiS-u, o nazwie Rozwój Plus. Jak deklarował były premier, jego działalność ma pozwolić na pozyskanie szerszego elektoratu przez PiS.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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