Jaki uderzył w stowarzyszenie Morawieckiego. Mazurek reaguje

Beata Mazurek skrytykowała słowa Patryka Jakiego, który podczas konferencji prasowej oskarżał Mateusza Morawieckiego o działania służące „szajce Tuska”. „Trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że jego środowisko samo kiedyś odeszło z PiS i wróciło po latach” zaznaczyła.
Europoseł PiS Patryk Jaki podczas konferencji prasowej poświęconej działaniom „żurkowców” przeciwko niemu, zabrał głos na temat stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego - Rozwój Plus.
Uważam, że wszystkie działania, które rozbijają w tej chwili prawicę, służą tylko i wyłącznie tej szajce Tuska
— wskazał Jaki.
Po co mamy w takim razie partię, skoro inni muszą tworzyć stowarzyszenia
— dodał.
Reakcja Mazurek
Słowa te skomentowała w mediach społecznościowych Beata Mazurek, była europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była wicemarszałek Sejmu.
Patryk Jaki krytykuje stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, jakby chodziło o rozbijanie PiS. Tyle że to nie partia
— wskazała.
Trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że jego środowisko samo kiedyś odeszło z PiS i wróciło po latach
— dodała.
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Adrian Siwek/X/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761740-jaki-uderzyl-w-stowarzyszenie-morawieckiego-mazurek-reaguje
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