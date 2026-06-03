Jaki uderzył w stowarzyszenie Morawieckiego. Mazurek reaguje

  • Polityka
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Mazurek odpowiada Jakiemu / autor: Fratria
Mazurek odpowiada Jakiemu / autor: Fratria

Beata Mazurek skrytykowała słowa Patryka Jakiego, który podczas konferencji prasowej oskarżał Mateusza Morawieckiego o działania służące „szajce Tuska”. „Trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że jego środowisko samo kiedyś odeszło z PiS i wróciło po latach” zaznaczyła.

Europoseł PiS Patryk Jaki podczas konferencji prasowej poświęconej działaniom „żurkowców” przeciwko niemu, zabrał głos na temat stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego - Rozwój Plus.

Uważam, że wszystkie działania, które rozbijają w tej chwili prawicę, służą tylko i wyłącznie tej szajce Tuska

— wskazał Jaki.

Po co mamy w takim razie partię, skoro inni muszą tworzyć stowarzyszenia

— dodał.

Reakcja Mazurek

Słowa te skomentowała w mediach społecznościowych Beata Mazurek, była europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była wicemarszałek Sejmu.

Patryk Jaki krytykuje stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, jakby chodziło o rozbijanie PiS. Tyle że to nie partia

— wskazała.

Trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że jego środowisko samo kiedyś odeszło z PiS i wróciło po latach

— dodała.

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Adrian Siwek/X/Wirtualna Polska

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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