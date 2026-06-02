„Co prawda Patryk Jaki nic nie ukradł, nie był skorumpowany, nic nie przywłaszczył, ale… miał polecić awansowanie kogoś w Służbie Więziennej i to, zdaniem Prokuratury, stanowiło przestępstwo” - tak mec. Bartosz Lewandowski skomentował informację o pościgu ministra Waldemara Żurka za europosłem PiS, byłym wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim. „I z tego powodu chcą robić cyrk na całą Europę z zatrzymaniem. Nie wiem, jakich będą musieli ustawić znów sędziów, aby coś tak absurdalnego przyklepali” - napisał z kolei Jaki. Pojawiają się też komentarze dziennikarzy i polityków.
Siłowo przejęta przez rząd Donalda Tuska, upolityczniona Prokuratura Krajowa poinformowała dziś, że szef MS i Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu (PiS) oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
Przedmiotem zainteresowania prokuratury jest wydanie przez Patryka Jakiego w okresie gdy był wiceministrem sprawiedliwości nadzorującym Służbę Więzienną „polecenia skutkującego podjęciem serii decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy Służby Więziennej, obejmujących m.in. delegowanie, przeniesienie i awans”. Według śledczych, decyzje zostały podjęte bez spełnienia ustawowych przesłanek, a ich celem było zapewnienie funkcjonariuszowi wyższego uposażenia oraz korzystniejszej sytuacji służbowej.
Jaki: To jest ośmieszanie państwa
Przed chwilą głos zabrał na platformie X Patryk Jaki. Pojawiają się też kolejne komentarze prawników, dziennikarzy i polityków.
To jest ośmieszanie państwa. Zarzut polega na tym, że miałem przekroczyć uprawnienia (słynny art. 231 k.k.), rzekomo awansując kogoś na zastępcę dyrektora jakiegoś biura (co jest ciągłą praktyką za każdych rządów), a zacytuję — nie było to ich zdaniem uzasadnione „ważnymi potrzebami służby”. Kropka. Czy oni są normalni? I z tego powodu chcą robić cyrk na całą Europę z zatrzymaniem. Nie wiem, jakich będą musieli ustawić znów sędziów, aby coś tak absurdalnego przyklepali. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji
— napisał Jaki.
Jest efekt „rozliczeń” i demokracji walczącej okresu schyłkowego. Co prawda Patryk Jaki nic nie ukradł, nie był skorumpowany, nic nie przywłaszczył, ale… miał polecić awansowanie kogoś w Służbie Więziennej i to, zdaniem Prokuratury, stanowiło przestępstwo. Fantastycznie wystawiona dla opozycji piłka w Parlamencie Europejskim, aby pokazać jak to wszystko funkcjonuje w Polsce. Jeśli przy takiej sprawie dojdzie do zatrzymania i doprowadzenia posła, to wywali skalę żenady
— napisał adwokat Bartosz Lewandowski na portalu X.
Ależ oni są żałośni. Patryk Jaki sobie poradzi, ale ludzie od tych decyzji? Może być różnie. Oczywiście, te działania są związane z niepokorną działalnością Patryka Jakiego w Parlamencie Europejskim
— ocenił Wojciech Biedroń, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
To, co Żurek próbuje wykręcić w sprawie Patryka Jakiego to szczyt bezczelności i bezprawia. Żądają doprowadzenia przymusowego, czyli w kajdankach, ponieważ nie podoba się prokuraturze sposób awansowania pracowników, gdy Patryk Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. To jawny, otwarty cyrk. Nie mają nic na niego, więc wymyślają piramidalne, bzdurne konstrukcje by ścigać polityków opozycji. To skandal.
— skomentował wiceprezes PiS, europoseł Tobiasz Bocheński.
Przeczytajcie ten kuriozalny komunikat. Patryk Jaki ma uslyszeć zarzuty, ze polecił kogos awansować. Malo tego, ma byc do tej sprawy ZATRZYMANY! Wykorzystują prokuraturę do wyprodukowania politycznego obrazka zakutego w kajdanki polityka PiS. To brutalna gra, ktora sie źle skonczy. Dla Tuska i Żurka
— skomentował europoseł PiS Maciej Wąsik.
Nie udało się dopaść niewinnego Zbigniewa Ziobry to prokuratura wdraża plan „b”. Wniosek o zatrzymanie, doprowadzenie i zarzuty dla Patryka Jakiego, wiceprezesa PiS, to prześladowanie kolejnego polityka obozu patriotycznego
— ocenił poseł Mariusz Gosek.
Bandyci przebrani w togi chcą aresztować kolejnego polityka byłej Suwerennej Polski - Patryka Jakiego? Za co? Za decyzje personalne dot. awansów. To wy w tej prokuraturze zacznijcie już myśleć co będzie w 2027 za wszystkie decyzje Korneluka. Kajdanek nie wystarczy
— podkreślił poseł Dariusz Matecki.
wPolityce.pl/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761685-zurek-chce-zamknac-jakiego-cyrk-na-cala-europe
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.