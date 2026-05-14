Stało się! Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zarejestrowane. Wiemy, czym się teraz zajmie

autor: PAP/Paweł Supernak
Wiceprezes PiS, b. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zostało już zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus. Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi; idziemy do przodu z projektami, które będą mogły stanowić podglebie programowe dla PiS - zapowiedział.

Morawiecki był pytany na konferencji prasowej w Sejmie wczorajsze posiedzenie klubu PiS oraz o przyszłość Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według doniesień medialnych, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania miał zapowiedzieć, że żadne stowarzyszenia nie będą mogły działać w ramach partii.

B. premier przekazał, że podczas wczorajszego posiedzenia klubu pokazywał, że „nie można poszerzać elektoratu, czy walczyć o poszerzenie elektoratu zawężając przekaz”.

Dlatego akurat przedwczoraj (we wtorek) zarejestrowane zostało stowarzyszenie Rozwój Plus

— poinformował Morawiecki.

Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi, pogłębiali różne prace, które już się do tej pory toczą. Idziemy do przodu z paroma projektami, które bardzo mocno potem będą mogły stanowić podglebie programowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja akurat oczywiście widzę tutaj pełną kompatybilność, pełną spójność naszych działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym

— zapewnił polityk.

Kulisy posiedzenia klubu PiS

W kontekście wczorajszego posiedzenia klubu - które, według mediów, przebiegło w bardzo burzliwej atmosferze - Morawiecki podkreślił, że dyskusja była „bardzo dobra”. Według niego, szereg wniosków medialnych dotyczących tego spotkania jest nieprawdziwa. Zaznaczył, że tematy poruszone podczas posiedzenia są sprawami wewnętrznymi klubu.

Ale atmosfera spotkania była rzeczywiście oczyszczająca, dobra

— ocenił.

Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa

— dodał Morawiecki.

tkwl/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

