Prezydencki minister na gorąco! Co z orderem Zełenskiego?

  • Polityka
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Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA

Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na portalu X, odnosząc się do spotkania kapituły Orderu Orła Białego, która debatowała nad możliwym odebraniem odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za gloryfikowanie UPA.

Dziś odbyło się zebranie kapituły Orderu Orła Białego, która debatowała nad odebraniem odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest to pokłosie skandalicznej decyzji ukraińskiej głowy państwa, która odznaczyła jedną z jednostek imieniem „bohaterów UPA”. W Polsce sprawa jest cały czas szeroko komentowana.

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Do sprawy odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie

— napisał na portalu X.

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xyz/X

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Zespół wPolityce.pl

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