Premier Donald Tusk na platformie X wyznał, że działania dyplomatyczne nie przyniosły rezultatu w sprawie Wołodymyra Zełenskiego, w związku z tym zwrócił się przez media społecznościowe do prezydentów obu państw o rozmowę. Ten desperacki apel i przyznanie się do kompletnej niemocy w sprawie relacji z prezydentem Ukrainy, wywołał lawinę komentarzy w sieci.
Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich
— napisał na X Donald Tusk, tym samym dając do zrozumienia, że sam nie potrafi już nic zrobić w kwestii problemów z zachowaniem prezydenta Ukrainy, a prowadzona dyplomacja „nie przyniosła żadnych efektów”.
Burza w sieci
Na wpis Donalda Tuska zareagowało wielu polityków i komentatorów życia politycznego. Są to w przytłaczającej większości opinie niekorzystne dla obecnego premiera.
Pan jest Premierem Polski czy zewnętrznym arbitrem? A może warto choć raz stanąć po stronie Polski tuż przed końcem rządów?
— napisał Przemysław Czarnek, poseł PiS, kandydat tej partii na premiera.
Ale co to za wezwanie? Pan tu uznaje racje którejś ze stron (polskiej na przykład, że tak podpowiem…) czy ustawia się w roli „bezstronnego” arbitra? Warto to jednoznacznie ustalić
— zaznaczył Radosław Fogiel, poseł PiS.
Działania dyplomatyczne w wykonaniu tego rządu faktycznie nie przynoszą efektów. Tu się zgadzamy
— podkreślił Piotr Müller, europoseł PiS.
Panie Premierze, symetria w tej sprawie nie może mieć zastosowania. Proszę porozmawiać z prezydentem Zełenskim, aby wycofał się ze swojej skandalicznej decyzji
— zaapelował Leszek Miller, były premier.
Premier ma ręku narzędzia, a jednak demonstruje bezradność. Ciekawy sposób prowadzenia polityki
— napisał Marek Wróbel, Fundacja Republikańska.
PDT od ściany do ściany. Niepoważny wpis, niepoważna propozycja
— oceniła Kamila Baranowska, dziennikarka Interii.
Po dzisiejszym wpisie premiera i po przeczytaniu książki „Kłopot z Zełenskim” jeszcze bardziej się cieszę, że wybory prezydenckie wygrał rok temu Karol Nawrocki
— wyznał Adam Abramczyk, użytkownik X, wcześniej znany jako jeden z najbardziej znanych sympatyków Donalda Tuska na X.
Dziadzia znowu nie pamięta co pisała parę dni temu
— stwierdził Paweł Rybicki, bloger.
Niby człowiek wie z kim ma do czynienia, kim on jest, a jednak wciąż kopie jeszcze głębiej pod sobą
— napisał Krzysztof Kloc, użytkownik X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762175-burza-w-sieci-po-pokazie-niemocy-tuska-niepowazny-wpis
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