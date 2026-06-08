Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wkrótce może mieć odebrany Order Orła Białego za to, że jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadał imię „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniczej formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Premier Donald Tusk ma ogromny problem z zajęciem stanowiska w tej sprawie. Jego najnowszy wpis na X dobitnie pokazuje jego niemoc.
Donald Tusk z jednej strony nie chce zupełnie wprost poprzeć inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Z drugiej strony, zapewne znając już sondaże na ten temat, wie, że większość Polaków jest zwolennikami inicjatywy prezydenta, dlatego też przestał ją krytykować. Jego najnowszy wpis na X pokazuje dobitnie jego niemoc i to, że zamieścił go najpewniej tylko po to, by pozorować swoją aktywność w tej interesującej bardzo Polaków sprawie.
Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich
— napisał na X Donald Tusk. W istocie zatem jego wpis nie wyraża w sumie nic konkretnego, napisał to, co niemal wszyscy wiedzą, a zatem to, iż współpraca Polski i Ukrainy leży obecnie w interesach obu państw, a jest niechciana przez Rosję. Dlaczego jednak zatem Wołodymyr Zełenski postępuje w sposób lekceważący wobec Polski? Na to pytanie Tusk już nie odpowiedział.
„A miał go nikt nie ograć”
Uderzające jest też to, że sam Tusk i jego rząd nie potrafią w żaden sposób załatwić sprawy z Zełenskim. Zwrócił na to uwagę prezydencki minister Marcin Przydacz.
Nieczęsto się zdarza, żeby Premier przyznawał się do swojej kompletnej niemocy. Wskazując na brak efektów prowadzonej przez siebie działań dyplomatycznych, nie wystawia też dobrej oceny Ministrowi Spraw Zagranicznych
— podsumował wpis Tuska Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
Po wyeliminowaniu ze spotkań Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie ukraińskiej, Premier Donald Tusk po raz kolejny pokazuje jak bardzo jest na aucie. A miał go nikt nie ograć
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762164-totalna-kompromitacja-tuska-ws-zelenskiego-sam-sie-przyznal
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