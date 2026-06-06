Tak się boją kompromitacji Tuska? TVN tego nie pokazał!

Decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA” wywołała w Polsce gwałtowną reakcję polityczną i doprowadziła do zapowiedzi rozważenia odebrania mu Orderu Orła Białego. Premier Tusk, który początkowo krytykował taki krok, kilka dni później zmienił swoje stanowisko, uznając reakcję prezydenta Nawrockiego za zrozumiałą. Jak podkreślił dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira, relacjonując wspomnianą zmianę tonu, stacja TVN pominęła fragment wypowiedzi szefa rządu, w którym wyraził on poparcie dla stanowiska Prezydenta RP.
Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swojego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
Decyzja ta spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków, a prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Zapowiedział, że 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i zaproponował, aby jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.
Tusk zmienił zdanie
29 maja premier Donald Tusk ocenił, że informacja, iż prezydent Nawrocki reaguje na decyzję ukraińskiego prezydenta propozycją odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego „jest podobnym krokiem”.
Bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze
— powiedział szef rządu.
Z kolei 5 czerwca Tusk nazwał decyzję prezydenta Ukrainy „nieszczęsnym zdarzeniem”. Ocenił, że uważa reakcję prezydenta Nawrockiego na nią za zupełnie zrozumiałą.
Ja być może inaczej bym zareagował, ale nikt - i mówię to także do ukraińskich przyjaciół - nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej ani polskich władz, jeśli chodzi o kwestię wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię, o przeszłość
— zaznaczył premier.
Co przemilczał TVN?
Jak zauważył dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira, „relacjonując słowa premiera, który dokonał wolty w sprawie odebrania orderu prezydentowi Zełenskiemu - TVN nie zacytowała akurat tych słów Donalda Tuska, w których wyraża poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762057-tak-sie-boja-kompromitacji-tuska-tvn-tego-nie-pokazal
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