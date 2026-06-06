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TYLKO U NAS. Semka w "Salonie Dziennikarskim": Jedność prezydenta i premiera paradoksalnie cieszy

  • Polityka
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Karol Nawrocki i Donald Tusk / autor: Fratria/PAP/Marcin Obara
Karol Nawrocki i Donald Tusk / autor: Fratria/PAP/Marcin Obara

Piotr Semka zaznaczył, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu „Bohaterów UPA” to sygnał, iż „Polska nie jest dla niego specjalnie istotna”. Jak podkreślił publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, paradoksalnie cieszyć może jedno: po raz pierwszy od dawna prezydent i premier mówią jednym głosem. Gośćmi „Salonu Dziennikarskiego”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24, byli również Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24, Stanisław Janecki, publicysta portalu wPolityce.pl oraz Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci”.

Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swojego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.…

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