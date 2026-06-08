Politycy obozu Donalda Tuska ciągle atakują prezydenta Karola Nawrockiego, który zamierza odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Prezydent Ukrainy jedną skandaliczną decyzją, gloryfikującą zbrodniarzy z UPA zniszczył polsko-ukraińskie stosunki. Pogrążona w niewiedzy szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz próbowała wytykać Nawrockiemu w RMF24 jego rzekome zaniedbania z czasów, kiedy był szefem IPN. „Ile materiałów po ukraińsku zostało wydanych” - stwierdziła. „Byłem świadkiem, jak Prezydent Nawrocki wręczał dwa tomy dokumentów zbrodni wołyńskiej w języku ukraińskim prezydentowi Ukrainy” - odpowiedział jej prof. Sławomir Cenckiewicz.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wycofuje się ze swej skandalicznej decyzji, którą jednej z jednostek wojskowych nadał imię „bohaterów UPA”. Politycy obozu Donalda Tuska zamiast stanąć po stronie prezydenta Polski, atakują go za wypowiedziane pod adresem Zełenskiego twarde słowa. Do tego chóru przyłączyła się minister Katarzyna Pełczynska-Nałęcz, która obnażyła swoją niekompetencję.
Mam pytanie do dawnego szefa IPN Karola Nawrockiego - ile materiałów po ukraińsku zostało wydanych i co zostało zrobione, aby rozpowszechniać wśród Ukraińców informację za co było UPA odpowiedzialne?
— powiedziała dziś rano w RMF24 minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Asystent jeszcze śpi? Zaczepka z serii tych żenujących
— zareagowała na słowa szefowej Polski2050 Marzena Paczuska.
Byłem świadkiem
Obojętny wobec słów szefowej Polski 2050 nie pozostał prof. Sławomir Cenckiewicz. Jednym wpisem pozamiatał sugestie Pełczyńskiej-Nałęcz.
Materiałów po ukraińsku o ludobójstwie na Polakach, ale i o dobrych Ukraińcach ratujących Polaków IPN za czasów prezesów Szarka i Karola Nawrockiego wydał sporo!
Jest też przewodnik po dziejach Polski z częścią o ludobójstwie ukraińskim na Polakach w języku ukraińskim.
Sam byłem świadkiem tego, jak Prezydent Nawrocki wręczał dwa tomy dokumentów zbrodni wołyńskiej w języku ukraińskim prezydentowi Ukrainy
— wytłumaczył minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz. Aby nie być gołosłownym historyk wskazał w swoim wpisie adresy publikacji IPN w języku ukraińskim na temat Rzezi na Wołyniu: 2 tomy „Dokumentów zbrodni wołyńskiej”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762185-pelczynska-nalecz-obnazyla-swoja-ignorancje-bylem-swiadkiem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.