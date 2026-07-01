Czy Magyar może się cieszyć? Jest nowy SONDAŻ partyjny!

Opublikowany dziś przez tygodnik „HVG” sondaż firmy Median wykazał, że 73 proc. zdecydowanych wyborców popiera rządzącą na Węgrzech Tiszę premiera Petera Magyara, a Fidesz - ugrupowanie byłego premiera Viktora Orbana - cieszy się poparciem 21 proc. pewnych wyborców.
Wynik przedstawia zwiększenie różnicy w poparciu między dwiema najważniejszymi partiami na Węgrzech. W poprzednim badaniu Median Tiszę popierało 70 proc. zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 23 proc.
W sondażu zbadano też stosunek Węgrów do sytuacji w kraju. Rekordowych 67 proc. ankietowanych stwierdziło, że sprawy na Węgrzech „zmierzają we właściwym kierunku”. Poprzedni szczytowy wynik w badaniach instytutu Median odnotowano w 2002 roku, kiedy to 61 proc. społeczeństwa oceniało kierunek zmian pozytywnie.
Komentujący wyniki premier Magyar określił je „bezprecedensowymi i budującymi”. Zauważył, że na Węgrzech ukształtowała się „prawdziwa jedność narodowa”. We wpisie w portalach społecznościowych ocenił, że bezprecedensowy poziom poparcia dowodzi, iż Węgrzy jednomyślnie popierają rozliczenia jego rządu z poprzednimi władzami.
Według premiera za „dalszym spadkiem poparcia i rozpadem” Fideszu stoją próby „uchylania się od odpowiedzialności”, „niedopuszczalna postawa w parlamencie” oraz fakt, że „na jaw wychodzi coraz więcej przestępstw” tego ugrupowania.
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xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763947-czy-magyar-moze-sie-cieszyc-jest-nowy-sondaz-partyjny
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