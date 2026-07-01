sondaż

Czy Magyar może się cieszyć? Jest nowy SONDAŻ partyjny!

  • Świat
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Peter Magyar / autor: Wikimedia Commons/Norbert Banhalmi/CC BY-SA 4.0
Peter Magyar / autor: Wikimedia Commons/Norbert Banhalmi/CC BY-SA 4.0

Opublikowany dziś przez tygodnik „HVG” sondaż firmy Median wykazał, że 73 proc. zdecydowanych wyborców popiera rządzącą na Węgrzech Tiszę premiera Petera Magyara, a Fidesz - ugrupowanie byłego premiera Viktora Orbana - cieszy się poparciem 21 proc. pewnych wyborców.

Wynik przedstawia zwiększenie różnicy w poparciu między dwiema najważniejszymi partiami na Węgrzech. W poprzednim badaniu Median Tiszę popierało 70 proc. zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 23 proc.

W sondażu zbadano też stosunek Węgrów do sytuacji w kraju. Rekordowych 67 proc. ankietowanych stwierdziło, że sprawy na Węgrzech „zmierzają we właściwym kierunku”. Poprzedni szczytowy wynik w badaniach instytutu Median odnotowano w 2002 roku, kiedy to 61 proc. społeczeństwa oceniało kierunek zmian pozytywnie.

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Komentujący wyniki premier Magyar określił je „bezprecedensowymi i budującymi”. Zauważył, że na Węgrzech ukształtowała się „prawdziwa jedność narodowa”. We wpisie w portalach społecznościowych ocenił, że bezprecedensowy poziom poparcia dowodzi, iż Węgrzy jednomyślnie popierają rozliczenia jego rządu z poprzednimi władzami.

Według premiera za „dalszym spadkiem poparcia i rozpadem” Fideszu stoją próby „uchylania się od odpowiedzialności”, „niedopuszczalna postawa w parlamencie” oraz fakt, że „na jaw wychodzi coraz więcej przestępstw” tego ugrupowania.

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xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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