Węgierskie organizacje krytykują pomysł Magyara

Węgierskie organizacje zajmujące się prawami człowieka skrytykowały projekt poprawki do konstytucji, przedstawiony przez rząd premiera Petera Magyara, zakładający odwołanie prezydenta Tamasa Sulyoka oraz wprowadzenie ograniczenia liczby kadencji dla posłów - przekazała w czwartek agencja Reutera.
Rządząca partia Tisza premiera Magyara twierdzi, że prezydent Sulyok - mianowany przez większość parlamentarną pod kierownictwem byłego premiera Viktora Orbana - jest jego „marionetką”, a wprowadzenie limitu 12 lat sprawowania mandatu poselskiego sprzyjałoby szerszej reprezentacji politycznej.
Krytyka pomysłu Maguara
Organizacja Amnesty International Hungary wyraziła opinię, że Sulyok „przestał być godny sprawowanego urzędu”. Jednak dyrektor ds. komunikacji tej organizacji, Aron Demeter, ocenił, że procedura impeachmentu byłaby procesem „lepszym i bardziej sprawiedliwym” niż usunięcie prezydenta drogą poprawki do konstytucji, a także bardziej zgodnym ze standardami międzynarodowymi - podała agencja Reutera.
Analityk polityczny Gabor Torok również skrytykował plan usunięcia głowy państwa „za pomocą poprawki do konstytucji składającej się z jednego zdania”.
Ci, którzy głosują za tym rozwiązaniem, uważają… że dzięki większości kwalifikowanej mogą zrobić wszystko
— napisał na Facebooku.
Węgierska Unia Swobód Obywatelskich (TASZ) oświadczyła natomiast, że kwestia ograniczenia liczby kadencji posłów nie jest pilna, argumentując, iż decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ramach gruntownego przeglądu konstytucji.
Dysponowanie przez Tiszę większością kwalifikowaną w parlamencie pozwala jej na zmianę konstytucji. W czwartek premier Magyar odrzucił płynącą pod adresem rządu krytykę, określając plan rządu jako „szybki, konkretny, precyzyjny i zakładający samograniczenie władzy”, a także wskazując, że jego założenia były już wcześniej znane opinii publicznej.
Zaproszenie dla Komisji Weneckiej
Podczas briefingu Magyar poinformował również, że zaprosił prezydenta oraz ekspertów Komisji Weneckiej (organu doradczego Rady Europy) do Budapesztu na przyszły tydzień, aby omówić planowane zmiany legislacyjne.
Kadencja Sulyoka trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763521-wegierskie-organizacje-krytykuja-pomysl-magyara
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