Rząd Węgier zreformuje politykę wodną w kraju i opracuje nową ustawę klimatyczną w oparciu o ustalenia naukowe – zapowiedział we wtorek premier Peter Magyar w wystąpieniu w parlamencie. Dodał, że podczas utrzymującej się na Węgrzech fali upałów ograniczenia w korzystaniu z wody wprowadzono w 120 miejscowościach.
„Wyeliminować niedopuszczalną sytuację”
Według Magyara rząd przystąpi do kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę, aby „wyeliminować niedopuszczalną sytuację, w której co czwarty lub piąty litr wody jest tracony, zanim dotrze do konsumentów”.
Premier zapowiedział również modernizację zbiorników wodnych w celu gromadzenia opadów jesiennych i zimowych, uruchomienie programu retencji wody, rozbudowę systemów nawadniania oraz przygotowanie rolnictwa na coraz częstsze i dotkliwsze susze.
Przyszłość węgierskiej wsi zależy również od tego, czy zdołamy przystosować się do zmieniającego się klimatu, ponieważ woda jest jednym z najważniejszych zasobów strategicznych Węgier
— zaznaczył Magyar.
Ponadto rząd opracuje nową ustawę klimatyczną w oparciu o ustalenia naukowe, aby zapewnić bezpieczeństwo Węgrom i przyszłym pokoleniom. Decyzje będą podejmowane we współpracy z ekspertami ds. gospodarki wodnej, rolnikami, samorządami oraz przedstawicielami środowiska naukowego
— dodał premier.
Atak na Orbana
W kontekście trwającej „morderczej fali upałów” ostrzegł, że „mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, w której szczególną uwagę należy poświęcić zużyciu wody pitnej”. Stwierdził, że sytuacja jest „najbardziej krytyczna” w obszarze zaopatrzenia w wodę i poinformował o wprowadzeniu ograniczeń drugiego stopnia w korzystaniu z wody w 120 miejscowościach położonych wzdłuż Dunaju.
Poprzedni rząd dopuścił do degradacji infrastruktury wodociągowej, w wyniku czego sieć traci rocznie wodę pitną o wartości ponad 17 mld forintów (ok. 48 mln euro)
— obliczał Magyar. Wskazał również, że gabinet Viktora Orbana nie przygotował Węgier na zmiany klimatu ani na pogarszającą się sytuację wynikającą z suszy.
Dziś na własnej skórze przekonujemy się, jak bardzo Węgry potrzebowały uczciwego, kompetentnego i patriotycznego rządu, jak bardzo brakuje nam miliardów, które ukradliście, i jak bardzo brakuje nam lat, które zmarnowaliście
— powiedział Magyar, zwracając się do posłów Fideszu byłego premiera Orbana.
Czytaj także
SD/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763847-magyar-bierze-sie-za-wode-nowa-ustawa-klimatyczna-na-wegrzech
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.