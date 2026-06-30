Magyar bierze się za wodę. Nową ustawa klimatyczna na Węgrzech

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Peter Magyar / autor: Wikimedia Commons/https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/photo/afco-committee-constitutive-meeting_20240723_EP-171134A_J1__479/Jan Van de Vel
Peter Magyar / autor: Wikimedia Commons/https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/photo/afco-committee-constitutive-meeting_20240723_EP-171134A_J1__479/Jan Van de Vel

Rząd Węgier zreformuje politykę wodną w kraju i opracuje nową ustawę klimatyczną w oparciu o ustalenia naukowe – zapowiedział we wtorek premier Peter Magyar w wystąpieniu w parlamencie. Dodał, że podczas utrzymującej się na Węgrzech fali upałów ograniczenia w korzystaniu z wody wprowadzono w 120 miejscowościach.

„Wyeliminować niedopuszczalną sytuację”

Według Magyara rząd przystąpi do kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę, aby „wyeliminować niedopuszczalną sytuację, w której co czwarty lub piąty litr wody jest tracony, zanim dotrze do konsumentów”.

Premier zapowiedział również modernizację zbiorników wodnych w celu gromadzenia opadów jesiennych i zimowych, uruchomienie programu retencji wody, rozbudowę systemów nawadniania oraz przygotowanie rolnictwa na coraz częstsze i dotkliwsze susze.

Przyszłość węgierskiej wsi zależy również od tego, czy zdołamy przystosować się do zmieniającego się klimatu, ponieważ woda jest jednym z najważniejszych zasobów strategicznych Węgier

— zaznaczył Magyar.

Ponadto rząd opracuje nową ustawę klimatyczną w oparciu o ustalenia naukowe, aby zapewnić bezpieczeństwo Węgrom i przyszłym pokoleniom. Decyzje będą podejmowane we współpracy z ekspertami ds. gospodarki wodnej, rolnikami, samorządami oraz przedstawicielami środowiska naukowego

— dodał premier.

Atak na Orbana

W kontekście trwającej „morderczej fali upałów” ostrzegł, że „mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, w której szczególną uwagę należy poświęcić zużyciu wody pitnej”. Stwierdził, że sytuacja jest „najbardziej krytyczna” w obszarze zaopatrzenia w wodę i poinformował o wprowadzeniu ograniczeń drugiego stopnia w korzystaniu z wody w 120 miejscowościach położonych wzdłuż Dunaju.

Poprzedni rząd dopuścił do degradacji infrastruktury wodociągowej, w wyniku czego sieć traci rocznie wodę pitną o wartości ponad 17 mld forintów (ok. 48 mln euro)

— obliczał Magyar. Wskazał również, że gabinet Viktora Orbana nie przygotował Węgier na zmiany klimatu ani na pogarszającą się sytuację wynikającą z suszy.

Dziś na własnej skórze przekonujemy się, jak bardzo Węgry potrzebowały uczciwego, kompetentnego i patriotycznego rządu, jak bardzo brakuje nam miliardów, które ukradliście, i jak bardzo brakuje nam lat, które zmarnowaliście

— powiedział Magyar, zwracając się do posłów Fideszu byłego premiera Orbana.

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SD/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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