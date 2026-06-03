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To ma być żart? Minister UK skandalicznie ws. mordu Nowaka

  • Świat
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Flaga Wielkiej Brytanii, artykuł portalu wPolityce oraz wpis Politics UK z portalu X / autor: Fratria/X-Politics UK
Flaga Wielkiej Brytanii, artykuł portalu wPolityce oraz wpis Politics UK z portalu X / autor: Fratria/X-Politics UK

Chcę to jasno powiedzieć: noszenie noża w celu praktyk religijnych to jedno. Użycie go – jak tragicznie stało się w tym przypadku – to coś zupełnie innego: jest to odrażający czyn. Przestępstwo najwyższej wagi, które spotka się z najsurowszą karą” - powiedziała szefowa MSW Wielkiej Brytanii Shabana Mahmood. Polityk odniosła się do mordu na Henrym Nowaku, który zginął od ran zadanych nożem (kirpan) przez Sikha.

Henry Nowak został zamordowany 3 grudnia 2025 r. w Southampton. Sprawcą jest Sikh Vickrum Digwa. To on fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd policjanci aresztowali wykrwawiającego się 18-latka. Zignorowali jego słowa, gdy na nagraniu powtarzał: „nie mogę oddychać” i „zostałem dźgnięty”.

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Publikacja nagrania, na którym policjanci zakuwają w kajdanki umierającego, dźgniętego nożem 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka, wywołała zamieszki w Southampton na południu Anglii.

Sprawa wywołała oburzenie nie tylko w Wielkiej Brytanii i Polsce. Debatuje nad nią cały świat.

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Przestępstwo najwyższej wagi”

Wczoraj głos ws. zabrała szefowa brytyjskiego MSW Shabana Mahmood.

W związku z regulacjami dotyczącymi noży pojawiły się apele o ograniczenie prawa Sikhów do noszenia ceremonialnego noża – kirpanu, będącego jednym z pięciu świętych symboli ich wiary. Ustawa o broni ofensywnej z 2019 roku, przyjęta przez poprzedni rząd, doprecyzowała i wzmocniła istniejącą ochronę prawną dotyczącą długich kirpanów. Obejmowało to rozszerzenie wyjątków prawnych, dzięki którym kirpany mogą być legalnie posiadane z powodów religijnych oraz używane w kontekstach religijnych i ceremonialnych

— oświadczyła przed Izbą Gmin.

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Chcę to jasno powiedzieć: noszenie noża w celu praktyk religijnych to jedno. Użycie go – jak tragicznie stało się w tym przypadku – to coś zupełnie innego: jest to odrażający czyn. Przestępstwo najwyższej wagi, które spotka się z najsurowszą karą

— dodała.

Zamiast pozbyć się problemu i zakazać noszenia niebezpiecznych narzędzi, rząd UK brnie dalej w szaleństwo czołobitności przed wszystkimi migrantami…

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xyz/wPolityce/gov.uk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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