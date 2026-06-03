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Polacy kontra policja w Wielkiej Brytanii! "Nie znajdziesz bardziej lojalnego sojusznika"

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X

W protestach, które miały miejsce w Southampton po zabójstwie Henry’ego Nowaka, udział wzięli również polscy emigranci z tego miasta. Zamordowany przez Sikha student miał polskie korzenie.

Publikacja nagrania, na którym policjanci zakuwają w kajdanki umierającego, dźgniętego nożem 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka, wywołała zamieszki w Southampton na południu Anglii.

Henry Nowak został zamordowany 3 grudnia 2025 r. w Southampton. Sprawcą jest Sikh Vickrum Digwa. To on fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd policjanci aresztowali wykrwawiającego się 18-latka. Zignorowali jego słowa, gdy na nagraniu powtarzał: „nie mogę oddychać” i „zostałem dźgnięty”.

Polacy kontra policja

Jak widzimy na nagraniu, w proteście po zabójstwie Nowaka udział wzięli również polscy emigranci z Southampton. Słychać ich okrzyki po polsku wymierzone w policję.

Do sprawy odniósł się znany prawicowy influencer z USA Jack Posobiec.

Nigdy nie znajdziesz w tym świecie bardziej lojalnego sojusznika niż Polacy

– napisał.

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X/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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