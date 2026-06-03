W protestach, które miały miejsce w Southampton po zabójstwie Henry’ego Nowaka, udział wzięli również polscy emigranci z tego miasta. Zamordowany przez Sikha student miał polskie korzenie.
Publikacja nagrania, na którym policjanci zakuwają w kajdanki umierającego, dźgniętego nożem 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka, wywołała zamieszki w Southampton na południu Anglii.
Henry Nowak został zamordowany 3 grudnia 2025 r. w Southampton. Sprawcą jest Sikh Vickrum Digwa. To on fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd policjanci aresztowali wykrwawiającego się 18-latka. Zignorowali jego słowa, gdy na nagraniu powtarzał: „nie mogę oddychać” i „zostałem dźgnięty”.
Polacy kontra policja
Jak widzimy na nagraniu, w proteście po zabójstwie Nowaka udział wzięli również polscy emigranci z Southampton. Słychać ich okrzyki po polsku wymierzone w policję.
Do sprawy odniósł się znany prawicowy influencer z USA Jack Posobiec.
Nigdy nie znajdziesz w tym świecie bardziej lojalnego sojusznika niż Polacy
– napisał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761751-polacy-kontra-policja-w-wielkiej-brytanii
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