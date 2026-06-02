Mieszkańcy angielskiego Southampton zebrali się przed komisariatem policji, aby wyrazić swoje oburzenie związane z bulwersującą sprawą śmierci Henry’ego Nowaka, studenta polskiego pochodzenia.
Sieć obiegły nagrania, na których widać tłumy manifestantów.
Na nagraniach dostępnych w sieci widać, że manifestanci domagali się, aby policjanci uklęknęli, tak jak robili to po śmierci George’a Floyda, wzbudzającego ogromne kontrowersyjne Afroamerykanina, który zginął z rąk policjanta… w USA.
Na materiałach dostępnych w sieci widać, że sytuacja na protestach była bardzo napięta.
Reakcje
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, który niedawno stał się ofiarą skrajnie lewicowego szaleństwa, które ogarnęło Wielką Brytanię, bowiem nie został wpuszczony do tego kraju.
„NIE MOGĘ ODDYCHAĆ!” Śmierć Henry’ego Nowaka wywołała gwałtowne powstanie! Wielka Brytania w końcu buntuje się przeciwko temu tyrańskiemu państwu komunistycznemu!
— wskazał.
Brytyjski naród płonie z oburzenia. I ma ku temu pełne prawo. Henry Nowak, 18 lat, skuty przez własną policję, podczas gdy wykrwawiał się na ziemi. Skuty on. Ofiara. Żeby tylko nie urazić tego, który przed chwilą obsypał go ciosami nożowymi. Wielkie media, milczące, jak zwykle. Globalistyczne elity, które zrodziły to szaleństwo, również odwracające wzrok. Jest wielu odpowiedzialnych i współwinnych w okrucieństwach, które widzimy codziennie w Europie. Wszyscy powinni odpowiedzieć przed sądem sprawiedliwości, i pewnego dnia tak się stanie
— napisał Santiago Abascal, lider hiszpańskiej partii VOX.
Zabójstwo Nowaka
Nowak zginął 3 grudnia 2025 r. w Southampton od ran zadanych nożem przez Vickruma Digwę. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o napaść na tle rasowym. Funkcjonariusze aresztowali i zakuli w kajdanki rannego polskiego studenta, który po chwili zmarł.
W poniedziałek sąd koronny w Southampton skazał 23-letniego Digwę na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo Nowaka. Skazany będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po odbyciu co najmniej 21 lat więzienia.
Jak podało BBC, po otrzymaniu „wielu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy” prokuratura generalna rozważa zwrócenie się do Sądu Apelacyjnego o rewizję orzeczenia sądu koronnego w ramach programu dotyczącego rażąco zbyt łagodnych wyroków.
Niezależny Urząd ds. Postępowania Policji (IOPC) poinformował, że nadal prowadzi dochodzenie dotyczące działań funkcjonariuszy, które doprowadziły do śmierci Nowaka. Dyrektor urzędu Derrick Campbell przekazał, że śledczy analizują obszerny materiał z kamer nasobnych oraz inne dowody zgromadzone podczas postępowania karnego, aby ustalić pełne okoliczności sprawy.
Sprawa wywołała we wtorek spór w brytyjskim parlamencie. Lider partii Reform UK Nigel Farage wezwał opinię publiczną do reakcji „czystą, zimną wściekłością”. Uznał również, że w Wielkiej Brytanii funkcjonują podwójne standardy, a „prawa i przywileje białych ludzi mają mniejsze znaczenie niż prawa i przywileje mniejszości etnicznych”. Zabójca Nowaka jest sikhem i zaatakował swoją ofiarę tradycyjnym nożem, kirpanem.
Czytaj także
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761744-burzliwe-protesty-po-zabojstwie-nowaka
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.