Polak zginął bo był biały. Szok w Anglii, mocne słowa Farage'a

„Wszystkie wartości i standardy życia w wolnym kraju, w którym wszyscy są jednakowo sądzeni przed prawem, zostały zniszczone i wyrzucone” - powiedział na nagraniu dołączonym do wpisu na X Nigel Farage lider partii Reform UK. To jego reakcja sposób, w jaki brytyjscy policjanci potraktowali rannego Henry’ego Nowaka. Zamiast pomóc dźgniętemu nożem skuli go kajdankami. Sprawca, którym był sikh, został skazany na dożywocie.
Pochodzący z Polski 18-letni Henry Nowak został 3 grudnia 2025 r. pięciokrotnie pchnięty nożem w Southampton przez skiha Vickruma Digwę. Wezwana na miejsce brytyjska policja, zamiast udzielić wykrwawiającej się ofierze pomocy, skuła Nowaka. Dała wiarę bandycie, który bezpodstawnie oskarżył swoją ofiarę o wypowiedzi rasistowskie. W efekcie Henry Nowak zmarł. Sąd skazał skiha Vickruma Digwę na dożywocie.
Jestem pewien, że Henry nie powiedział nic rasistowskiego
— zaznaczył przestawiając wyrok sędzia William Mousley z sądu koronnego w Southampton.
Strach przed nazwaniem rasistą był większy niż zmierzenie się z morderstwem Henry’ego Nowaka.
Powinniśmy odpowiedzieć na to czystą, zimną wściekłością.
Brytyjski historyczny sposób życia jest wyrzucany na śmietnik.
— napisał na X Nigel Farage lider partii Reform UK. Brytyjski eurospoeł dołączył do wpisyu nagranie ze swoim komentarzem, dotyczącym obowiązującej na wyspach poprawności politycznej.
„Ten strach jest teraz większy”
Morderstwo studenta polskiego pochodzenia wstrząsnęło Wielką Brytanią, choć nie był to pierwszy przypadek ataku ze strony obcej kulturowo osoby. Lider partii Reform UK Nigel Farage nie kryje swojego oburzenia, a wręcz wściekłości i opisując zachowanie policji mówi o pogwałceniu standardów wolnego kraju.
Pomyśl o tym. Największą obawą policjanta wykonującego swoje obowiązki na ulicy jest obawa, że zostanie zgłoszony za zachowanie rasistowskie. Ten strach jest teraz większy niż kontakt z umierającym człowiekiem żyjącym na ziemi. Rodzina Henry’ego zareagowała na to w niezwykle godny sposób. Sugeruję jednak, że reszta z nas zareagowałaby na to czystą, zimną wściekłością. To jest błąd. Wszystkie wartości i standardy życia w wolnym kraju, w którym wszyscy są jednakowo sądzeni przed prawem, zostały zniszczone i wyrzucone
— powiedział Farage.
