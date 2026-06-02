Brytyjski sąd skazał Vickruma Digwę na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo w grudniu ub.r. 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka. „To jest straszna, szokująca sprawa” - komentuje brytyjski premier Keir Starmer.
Zabił polskiego studenta
3 grudnia 2025 r. w Southampton skazany pięciokrotnie pchnął Nowaka kirpanem - tradycyjnym, zakrzywionym sikhijskim nożem o 21-centrymetrowym ostrzu — gdy ten wracał do domu. Pochodzący z Polski Nowak był studentem pierwszego roku lokalnego uniwersytetu.
Przybyli na miejsce policjanci skuli Nowaka kajdankami i aresztowali po tym, jak zabójca fałszywie oskarżył swoją ofiarę o napaść na tle rasowym. Mężczyzna informował funkcjonariuszy, że jest ranny. Chwilę później zmarł.
Policja przeprosiła później za błędną ocenę sytuacji, a zachowanie funkcjonariuszy objęto dochodzeniem niezależnego organu nadzorującego działania policji.
Sędzia powiedział, że skazany wykazał się „bezdusznym lekceważeniem” wobec ofiary i filmował całe zajście już po tym, gdy ugodził Nowaka nożem.
Brytyjski premier zabiera głos
Po ogłoszeniu wyroku głos zabrał brytyjski premier.
To jest straszna, szokująca sprawa
— podkreślił Keir Starmer w swoim wpisie w serwisie X.
Bliscy Henry’ego przeszli przez traumę długiego procesu sądowego i musieli znieść kłamliwe, wstrząsające oskarżenia o ich synu, który był troskliwy, miły i głęboko kochany, ze strony mordercy Henry’ego. Słuszne jest, że IOPC bada reakcję policji na jego bezsensowne morderstwo. I musimy przerwać cykl tragedii, walcząc z grozą przestępstw z użyciem noża
— napisał.
Rodzina Henry’ego, przyjaciele, jego uniwersytet i miasto Southampton będą nadal odczuwać jego stratę, a nasze myśli zawsze będą z nimi
— dodał brytyjski premier.
olnk/X/PAP
