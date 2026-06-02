Zabójstwo polskiego studenta. Brytyjski premier zabiera głos. "Straszne i szokujące"

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu Downing Street 10, Londyn, siedziba brytyjskiego premiera / autor: Fratria/wPolityce.pl
Na zdjęciu Downing Street 10, Londyn, siedziba brytyjskiego premiera / autor: Fratria/wPolityce.pl

Brytyjski sąd skazał Vickruma Digwę na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo w grudniu ub.r. 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka. „To jest straszna, szokująca sprawa” - komentuje brytyjski premier Keir Starmer.

Zabił polskiego studenta

3 grudnia 2025 r. w Southampton skazany pięciokrotnie pchnął Nowaka kirpanem - tradycyjnym, zakrzywionym sikhijskim nożem o 21-centrymetrowym ostrzu — gdy ten wracał do domu. Pochodzący z Polski Nowak był studentem pierwszego roku lokalnego uniwersytetu.

Przybyli na miejsce policjanci skuli Nowaka kajdankami i aresztowali po tym, jak zabójca fałszywie oskarżył swoją ofiarę o napaść na tle rasowym. Mężczyzna informował funkcjonariuszy, że jest ranny. Chwilę później zmarł.

Policja przeprosiła później za błędną ocenę sytuacji, a zachowanie funkcjonariuszy objęto dochodzeniem niezależnego organu nadzorującego działania policji.

Sędzia powiedział, że skazany wykazał się „bezdusznym lekceważeniem” wobec ofiary i filmował całe zajście już po tym, gdy ugodził Nowaka nożem.

Czytaj także

Brytyjski premier zabiera głos

Po ogłoszeniu wyroku głos zabrał brytyjski premier.

To jest straszna, szokująca sprawa

— podkreślił Keir Starmer w swoim wpisie w serwisie X.

Bliscy Henry’ego przeszli przez traumę długiego procesu sądowego i musieli znieść kłamliwe, wstrząsające oskarżenia o ich synu, który był troskliwy, miły i głęboko kochany, ze strony mordercy Henry’ego. Słuszne jest, że IOPC bada reakcję policji na jego bezsensowne morderstwo. I musimy przerwać cykl tragedii, walcząc z grozą przestępstw z użyciem noża

— napisał.

Rodzina Henry’ego, przyjaciele, jego uniwersytet i miasto Southampton będą nadal odczuwać jego stratę, a nasze myśli zawsze będą z nimi

— dodał brytyjski premier.

olnk/X/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych