Brytyjczycy protestują po zabójstwie Nowaka! Okrzyki do policji: "Klęknijcie"; "Zostałeś wyszkolony do zabijania białych chłopaków?"

  • Świat
  • opublikowano:
Wielka Brytania / autor: Fratria
Wielka Brytania / autor: Fratria

Zabójstwo Henry’ego Nowaka przez przedstawiciela mniejszości sikhijskiej wywołało zamieszki w Southampton. Tysiące Anglików i Polaków ruszyły, by protestować przeciwko działaniom policji, która jest współodpowiedzialna za śmierć studenta o polskich korzeniach. W czasie protestu manifestujący apelowali do policji, by ci oddali hołd ofierze.

Publikacja nagrania, na którym policjanci zakuwają w kajdanki umierającego, dźgniętego nożem 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka, wywołała zamieszki w Southampton na południu Anglii.

Henry Nowak zginął 3 grudnia 2025 r. w Southampton od ran zadanych nożem przez Vickruma Digwę. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd policjanci aresztowali wykrwawiającego się 18-latka. Zignorowali jego słowa, gdy na nagraniu powtarzał: „nie mogę oddychać” i „zostałem dźgnięty”.

Apel do policji

Jak widzimy na jednym z nagrań, manifestujący wzywają policjantów, by uklęknęli w hołdzie dla Nowaka.

Klęknijcie! Klęknijcie!

– wzywają uczestnicy protestu.

Policjanci nie zareagowali jednak na prośbę tłumu.

Na innym nagraniu słyszymy jak jeden z uczestników wprost pyta policjanta:

Zostałeś wyszkolony do zabijania białych chłopaków?

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X/PAP/mly

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Zespół wPolityce.pl

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