Zabójstwo Henry’ego Nowaka przez przedstawiciela mniejszości sikhijskiej wywołało zamieszki w Southampton. Tysiące Anglików i Polaków ruszyły, by protestować przeciwko działaniom policji, która jest współodpowiedzialna za śmierć studenta o polskich korzeniach. W czasie protestu manifestujący apelowali do policji, by ci oddali hołd ofierze.
Publikacja nagrania, na którym policjanci zakuwają w kajdanki umierającego, dźgniętego nożem 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka, wywołała zamieszki w Southampton na południu Anglii.
Henry Nowak zginął 3 grudnia 2025 r. w Southampton od ran zadanych nożem przez Vickruma Digwę. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd policjanci aresztowali wykrwawiającego się 18-latka. Zignorowali jego słowa, gdy na nagraniu powtarzał: „nie mogę oddychać” i „zostałem dźgnięty”.
Apel do policji
Jak widzimy na jednym z nagrań, manifestujący wzywają policjantów, by uklęknęli w hołdzie dla Nowaka.
Klęknijcie! Klęknijcie!
– wzywają uczestnicy protestu.
Policjanci nie zareagowali jednak na prośbę tłumu.
Na innym nagraniu słyszymy jak jeden z uczestników wprost pyta policjanta:
Zostałeś wyszkolony do zabijania białych chłopaków?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761750-protesty-po-zabojstwie-nowaka-okrzyki-do-policji-kleknijcie
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