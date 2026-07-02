Autor zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału mistrzostw świata w Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1) Erling Haaland po spotkaniu zrobił zakupy w typowo teksańskim stylu, kupując kapelusz i drogie kowbojskie buty w najlepszym sklepie w Dallas.
Zaraz po zakończeniu meczu rozgrywanego o godzinie 12 czasu lokalnego Haaland wszedł na trybuny i usiadł przy partnerce Julie Haugseng Johansen, wkładając na głowę jej kowbojski kapelusz, w którym od razu zrobiono mu zdjęcia.
Wyraźnie to nakrycie głowy tak mu się spodobało, że po krótkim odpoczynku udał się do najlepszego w mieście sklepu o tej tematyce i zrobił zakupy
— napisał dziennik „Verdens Gang”.
Kowbojskie zakupy
Julie Newport, właścicielka sklepu Wild Bill`s Dallas poinformowała dziennikarzy gazety, że Haaland pojawił się z kilkoma kolegami z drużyny.
Wybrał kapelusz El Presidente za 1400 dolarów, a my po wewnętrznej stronie wypaliliśmy jego inicjały i napis EH9. Kupił też drogie, ręcznie szyte buty z limitowanej serii
— powiedziała.
Wizyta Haalanda była dla sklepu bardzo korzystna finansowo, ponieważ przed rozpoczęciem MŚ kupiono wiele oficjalnych piłek i plakatów z największymi gwiazdami, licząc na ich wizytę.
Haaland podpisał kilka piłek i plakatów, które już są na naszej wystawie. Liczymy na lukratywną sprzedaż
— dodała Newport.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763968-tak-swietuje-haaland-z-wikinga-zmienil-sie-w-kowboja
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