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Tak świętuje Haaland. Z wikinga zmienił się w kowboja. "Kapelusz El Presidente za 1400 dolarów"

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Erling Haaland / autor: PAP/EPA, X/FOXSoccer
Erling Haaland / autor: PAP/EPA, X/FOXSoccer

Autor zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału mistrzostw świata w Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1) Erling Haaland po spotkaniu zrobił zakupy w typowo teksańskim stylu, kupując kapelusz i drogie kowbojskie buty w najlepszym sklepie w Dallas.

Zaraz po zakończeniu meczu rozgrywanego o godzinie 12 czasu lokalnego Haaland wszedł na trybuny i usiadł przy partnerce Julie Haugseng Johansen, wkładając na głowę jej kowbojski kapelusz, w którym od razu zrobiono mu zdjęcia.

Wyraźnie to nakrycie głowy tak mu się spodobało, że po krótkim odpoczynku udał się do najlepszego w mieście sklepu o tej tematyce i zrobił zakupy

— napisał dziennik „Verdens Gang”.

Kowbojskie zakupy

Julie Newport, właścicielka sklepu Wild Bill`s Dallas poinformowała dziennikarzy gazety, że Haaland pojawił się z kilkoma kolegami z drużyny.

Wybrał kapelusz El Presidente za 1400 dolarów, a my po wewnętrznej stronie wypaliliśmy jego inicjały i napis EH9. Kupił też drogie, ręcznie szyte buty z limitowanej serii

— powiedziała.

Wizyta Haalanda była dla sklepu bardzo korzystna finansowo, ponieważ przed rozpoczęciem MŚ kupiono wiele oficjalnych piłek i plakatów z największymi gwiazdami, licząc na ich wizytę.

Haaland podpisał kilka piłek i plakatów, które już są na naszej wystawie. Liczymy na lukratywną sprzedaż

— dodała Newport.

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olnk/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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