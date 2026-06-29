"Nagranie" z Haalandem viralem. Internauci nabrali się

Internauci nabrali się na zabawne „nagranie” z Erlingiem Haalandem. Okazało się jednak, że jest to twór wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
Sieć obiegło „nagranie” na którym widać, jak napastnik reprezentacji Norwegii i Manchesteru City podczas jedzenia przestraszył się… własnego oblicza w lustrze. Udostępniane było ono przez znane portale i konta w mediach społecznościowych.
To AI
Problem polega jedna na tym, że internauci zostali wprowadzeni w błąd. Nagranie zostało bowiem wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a oryginalnie swojego odbicia przestraszył się azjatycki mężczyzna.
Ten zabawny filmik, który wszyscy udostępniają – Erling Haaland siedzący w kawiarni, jedzący pałeczkami, a potem przestraszony własnym odbiciem w lustrze? To NIE jest prawdziwe nagranie z Haalandem.
— przekazał internauta „RaFi”.
Oryginalne wideo przedstawia inną osobę (powszechnie uznaną za Chińczyka). Ktoś wykorzystał sztuczną inteligencję, by wstawić na nie twarz, włosy i rysy Haalanda, tworząc ten przezabawny mem. Turecki podpis brzmi: „Obrońcy, którzy z nim grają, nie boją się na próżno… nawet on sam się przestraszył, patrząc na swoje odbicie w lustrze”. To sprytne, to zabawne… ale to treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję, a nie prawdziwa
— wskazał.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763797-nagranie-z-haalandem-viralem-internauci-nabrali-sie
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