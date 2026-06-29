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"Nagranie" z Haalandem viralem. Internauci nabrali się

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Viral z Haalandem to fake / autor: MichaelEmilio, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Viral z Haalandem to fake / autor: MichaelEmilio, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Internauci nabrali się na zabawne „nagranie” z Erlingiem Haalandem. Okazało się jednak, że jest to twór wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Sieć obiegło „nagranie” na którym widać, jak napastnik reprezentacji Norwegii i Manchesteru City podczas jedzenia przestraszył się… własnego oblicza w lustrze. Udostępniane było ono przez znane portale i konta w mediach społecznościowych.

To AI 

Problem polega jedna na tym, że internauci zostali wprowadzeni w błąd. Nagranie zostało bowiem wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a oryginalnie swojego odbicia przestraszył się azjatycki mężczyzna.

Ten zabawny filmik, który wszyscy udostępniają – Erling Haaland siedzący w kawiarni, jedzący pałeczkami, a potem przestraszony własnym odbiciem w lustrze? To NIE jest prawdziwe nagranie z Haalandem.

— przekazał internauta „RaFi”.

Oryginalne wideo przedstawia inną osobę (powszechnie uznaną za Chińczyka). Ktoś wykorzystał sztuczną inteligencję, by wstawić na nie twarz, włosy i rysy Haalanda, tworząc ten przezabawny mem. Turecki podpis brzmi: „Obrońcy, którzy z nim grają, nie boją się na próżno… nawet on sam się przestraszył, patrząc na swoje odbicie w lustrze”. To sprytne, to zabawne… ale to treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję, a nie prawdziwa

— wskazał.

as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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