Gwiazdor Manchesteru City i napastnik reprezentacji Norwegii użyczy głosu w filmie animowanym. Erling Haaland wcieli się w postać legendarnego wikinga „Hallanda” w animacji „ViQueens”. Pełnometrażowy film trafi do kin w pierwszy dzień świat Bożego Narodzenia 2026 roku.
Erling stał się współczesną międzynarodową ikoną wikingów – nieustraszony, potężny i jednoznacznie kojarzony z Norwegią. Gdy zaczęliśmy tworzyć film osadzony w epoce wikingów, nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej postaci
— powiedziała PAP producentka filmu Veslemoey Ruud Zwart.
„ViQueens” ma być animowaną komedią przygodową dla całej rodziny. Opowie historię Ingrid, córki wikińskiego króla, oraz jej przyjaciółki Hedvig, które wyruszają z królestwa Lofotr przez Konstantynopol i Jedwabny Szlak aż do Chin. W trakcie podróży odkrywją, że świat jest większy i bardziej skomplikowany, niż dotąd sądziły, a ich rodzice nie są bohaterami, lecz brutalnymi łupieżcami.
Bohaterki próbują zmienić swoje królestwo nie mieczem, lecz wiedzą, nowymi ideami i przyjaźnią. W filmie pojawia się także wątek chińskiego następcy tronu oraz konfliktu o władzę po powrocie dziewczyn do rodzinnego Lofotr.
Halland użyczy głosu „Hallandowi”
Haaland nie będzie tylko nazwiskiem na plakacie. Norweski napastnik ma użyczyć głosu legendarnemu wikingowi, który – jak zapowiadają twórcy – wniesie do filmu własną energię: siłę, pewność siebie i humor. W animacji pojawi się też lekki, sportowy żart: wikiński Haaland odkryje, że poza walką ma jeszcze jeden talent – do piłki nożnej.
Międzynarodowych głosów głównym bohaterkom użyczą brytyjska piosenkarka Rita Ora oraz aktorka Ella Purnell, znana m.in. z filmu „Czarownica” z Angeliną Jolie i serialu „Fallout”. Muzykę skomponuje Christophe Beck, autor ścieżek dźwiękowych do filmów „Kraina lodu” i „Kraina lodu II”.
xyz/PAP
