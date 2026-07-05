Rząd Donalda Tuska ma kolejny bardzo potężny problem wizerunkowy, bo dotyczący uderzenia w bezpieczeństwo Polski. Chodzi o doniesienia, że miał przekazać Ukrainie bardzo drogie i deficytowe pociski do systemów Patriot. Nikt z rządu Tuska nie potwierdził tej informacji, ale też nie zaprzeczył, a coraz bardziej histeryczne komentarze kluczowych członków rządu zdają się wskazywać na to, że to prawdziwa informacja.
Wpisy rzecznika rządu Adama Szłapki oraz wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak zdają się wskazywać, że rządzący w całej sprawie przyjęli niedorzeczną, wewnętrznie sprzeczną narrację. Otóż podają, że za PiS-u miały miejsce aż 44 pakiety wsparcia wojskowego Ukrainy, a za obecnej władzy tylko 5. Jednocześnie Szłapka opowiada o tym, kto atakuje rząd w tej sprawie za… „robiących prezenty Putinowi”. Czyli politycy tworzący rząd PiS, który dużo bardziej wspierał Ukrainę wojskowo niż obecny, mieliby działać na rzecz Rosji? To niedorzeczne. Do tego istotne są konteksty - obecnie już widać, że Ukraina obroni swoją niepodległość przez Rosją. Po drugie, tym razem - w przeciwieństwie do innych pakietów wsparcia wojskowego Ukrainy - nie chodzi już o stary sprzęt lub nie tak kluczowy dla Polski. Teraz są to nowoczesne i bardzo drogie pociski do systemu Patriot, które są potrzebne obecnie Polsce. Wreszcie, nie można abstahować od kontekstu skandalicznego zachowania władz ukraińskich wobec Polski, które postanowił czcić Ukraińską Powstańczą Armię, czyli zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo na Wołyniu.
Widać, że rząd Tuska - który w ostatnim czasie zdecydowanie zaostrzył swoją narrację wobec Ukrainy - panicznie reaguje teraz na falę krytyki po doniesieniach o tym, że oddał Ukrainie kluczowe dla Polski pociski.
Chcecie licytować się na to, kto przekazał Ukrainie więcej sprzętu? Proszę bardzo. Za rządów PiS były 44 pakiety wsparcia, za obecnego rządu - 5. Ale naprawdę nie o to dziś chodzi. Wróg jest jeden. Jest nim Rosja. Nie róbcie Putinowi prezentów. Opanujcie się
— starał się tłumaczyć Adam Szłapka, rzecznik rządu.
Fakty o donacjach sprzętu dla Ukrainy Rząd PiS - 44. Rząd Koalicji 15 października - 5
— napisała w dokładnie tym samym tonie co rzecznik rządu Magdalena Sobkowiak, wiceszefowa MON.
„Niesamowite jak się wijecie w tej sprawie”
Absurdalną nową narrację przedstawicieli rządu Tuska wypunktował na X m.in. Piotr Müller, europoseł PiS.
Niesamowite jak się wijecie w tej sprawie.
1. Rozjeżdża się wasza narracja o prorosyjskim PiSie. Ile było bzdur na ten temat z waszej strony to głowa mała. Zresztą regularnie je powtarzacie.
2. Porównujecie liczbę pakietów, które były dostarczane na początku wojny w kompletnie innej sytuacji geopolitycznej do aktualnej zmienionej sytuacji na froncie.
3. Duża część sprzętu przekazana przez nas Ukrainie kończyła czas swojego prawidłowego użytkowania.
4. Bierzecie pożyczkę z SAFE twierdząc, że brakuje środków na nowoczesne uzbrojenie, a w tym czasie oddajecie najnowszy sprzęt (?)
5. Kompletnie ignorujecie utwardzanie błędnego kursu władz ukraińskich wobec Polski
— napisał na X Müller.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764280-totalna-histeria-w-obozie-tuska-szlapka-opanujcie-sie
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