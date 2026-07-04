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Dlaczego Pępek wcisnęła się w kolejkę? Zdumiewające tłumaczenia. "Miałam specjalnie jechać z numerkiem?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł KO Małgorzata Pępek nie przestaje szokować swoją szczerością w sprawie ominięcia szpitalnej kolejki. "Miałam jechać?" / autor: X/wikimedia Commons/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/autor: Wilamowskijerzy
Poseł KO Małgorzata Pępek nie przestaje szokować swoją szczerością w sprawie ominięcia szpitalnej kolejki. "Miałam jechać?" / autor: X/wikimedia Commons/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/autor: Wilamowskijerzy

Poseł Małgorzata Pępek jest mocno zdziwiona pytaniami dotyczącymi tego, że wcisnęła się na badania do żywieckiego szpitala poza kolejnością. Z rozbrajającą szczerością przyznaje, że wolała skorzystać z pomocy koleżanki niż jechać i ustawić się z numerkiem w kolejce. „Ja nie traktuję się inaczej, jak inni ludzie” - odpowiedziała na pytania dzienikarza TV Republiki.

Szefowa struktur KO Żywcu, poseł Małgorzata Pępek w 2025 r. ominęła kolejkę pacjentów tamtejszym szpitalu i skorzystała z pomocy partyjnej koleżanki, by szybciej dostać się na gastroskopię. Dyrekcja szpitala nieprawidłowość wykryła, o czym posłankę Koalicji Obywatelskiej powiadomiła, żądając, aby więcej takich praktyk nie stosowała. O sprawie zrobiło się bardzo głośno, ponieważ zbiegła się ona z aferą szpitalną KO w warszawskim Szpitalu Południowym. Poseł Pępek nigdy nie czuła się jednak winna o czym jasno powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24.

Zarejestrowałam się, czekałam, zadzwoniono do mnie, że mam przyjść na gastroskopię, bo się zwolnił termin w sobotę jakiś. To jeszcze powinni mi podziękować za to, że przyszłam, że wypełniłam ten termin i po prostu zrobiono mi gastroskopię

— oświadczyła na żywo w programie „Popek-Stanisławski do południa”.

Okazuje się jednak, że teraz poseł KO Pępek przedstawia zmodyfikowaną wersję kontaktów ze szpitalem w Żywcu. Z rozbrajającą szczerością przyznaje, że wsparła ją znajoma ze szpitala, bo po cóż miała miała „iść z numerkiem do szpitala”.

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Ale numerek dała?

Dziennikarz TV Republika zagadnął poseł Małgorzatę Pępek w kuluarach Sejmu o jej sprawę wepchnięcia się poza kolejnością na badania do szpitala w Żywcu. Polityk partii rządzącej tłumaczyła się mówiąc, że „wszystko już powiedziała, że zapisała się zgodnie z procedurami i czekała miesiąc”. W tej sytuacji red. Adrian Borecki zapytał wprost, czy to koleżanka załatwiła jej termin badania. Poseł Pępek stanowczo zaprzeczyła.

Ale numerek dała?

— dopytywał Borecki.

To ja miałam, jak się nie mogłam dodzwonić do szpitala, to ja miałam specjalnie jechać z tym numerkiem, jak ona tam pracuje?

— zdziwiła się pytaniem dziennikarza poseł Koalicji Obywatelskiej Pępek.

Jak inni ludzie

— zauważył przytomnie dziennikarz Republiki.

NO jak inni ludzie, ja nie traktuję się inaczej, jak inni ludzie

— odparła poseł KO Małgorzata Pępek. Nagranie w sieci podał poseł PiS Andrzej Śliwka.

Mimo olbrzymiego skandalu poseł KO Małgorzata Pępek nie poniesie żadnych konsekwencji, nawet tych polityczno-partyjnych. Po złożonych przed kolegium klubu KO wyjaśnieniach, jej koledzy uznali, że sprawy nie ma, bo relacje medialne są przesadzone.

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koal/X

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