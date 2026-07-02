SONDAŻ

Rząd i Tusk wobec afery szpitalnej. Polacy ocenili. SONDAŻ

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk i jego rząd (w Sejmie) / autor: Fratria
Donald Tusk i jego rząd (w Sejmie) / autor: Fratria

Ten temat tak szybko nie zniknie! Najnowszy sondaż pokazuje, że reakcja rządu Donalda Tuska na kolejne doniesienia o aferze szpitalnej KO budzi wśród Polaków wiele krytycznych ocen.

Afera szpitalna KO

Najpierw zarobki lekarza-milionera i radnego Dawida Kacprzyka, potem „salonik VIP” dla polityków KO i ich rodzin, wstrząsające relacje sygnalisty dr. Emila Jędrzejewskiego, aż w końcu szokujące ustalenia o nekrobiznesie i handlu zwłokami! Afera Szpitala Południowego w Warszawie rozpędza się niczym kula śnieżna, coraz mocniej obciążając Koalicję Obywatelską.

Kolejne publikacje i ujawniane informacje sprawiają, że temat staje się jednym z najpoważniejszych kryzysów wizerunkowych rządzących ostatnich tygodni. Jak więc opinia publiczna ocenia sposób, w jaki na aferę zareagowały władze?

Polaków zapytano o reakcję rządu i Tuska

Okazuje się, że jedynie co czwarty uczestnik sondażu SW Research dla Onetu uważa, że rząd właściwie reaguje na aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Uczestników badania SW Research zapytaliśmy o to, jak oceniają reakcję rządu i Donalda Tuska na aferę wokół Szpitala Południowego. Zdecydowanie największy odsetek respondentów — 42,9 proc. uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki.

— czytamy w informacji podanej przez onet.pl.

Co czwarty uczestnik sondażu — 25,8 proc. ma odmienne zdanie i uważa reakcję szefa rządu oraz ministrów za dobrą. Co piąty respondent, 20,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie a 10,7 proc. badanych poinformowało, że jej nie zna

— podano.

Szokujące ustalenia, medialna burza i krytyczne oceny społeczeństwa. Co jeszcze musi się stać, a może wyjść na jaw, żeby rządzący zapłacili polityczną odpowiedzialnością za tę gigantyczną aferę?

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olnk/Onet.pl

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