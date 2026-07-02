Rząd i Tusk wobec afery szpitalnej. Polacy ocenili. SONDAŻ

Ten temat tak szybko nie zniknie! Najnowszy sondaż pokazuje, że reakcja rządu Donalda Tuska na kolejne doniesienia o aferze szpitalnej KO budzi wśród Polaków wiele krytycznych ocen.
Afera szpitalna KO
Najpierw zarobki lekarza-milionera i radnego Dawida Kacprzyka, potem „salonik VIP” dla polityków KO i ich rodzin, wstrząsające relacje sygnalisty dr. Emila Jędrzejewskiego, aż w końcu szokujące ustalenia o nekrobiznesie i handlu zwłokami! Afera Szpitala Południowego w Warszawie rozpędza się niczym kula śnieżna, coraz mocniej obciążając Koalicję Obywatelską.
Kolejne publikacje i ujawniane informacje sprawiają, że temat staje się jednym z najpoważniejszych kryzysów wizerunkowych rządzących ostatnich tygodni. Jak więc opinia publiczna ocenia sposób, w jaki na aferę zareagowały władze?
Polaków zapytano o reakcję rządu i Tuska
Okazuje się, że jedynie co czwarty uczestnik sondażu SW Research dla Onetu uważa, że rząd właściwie reaguje na aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Uczestników badania SW Research zapytaliśmy o to, jak oceniają reakcję rządu i Donalda Tuska na aferę wokół Szpitala Południowego. Zdecydowanie największy odsetek respondentów — 42,9 proc. uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki.
— czytamy w informacji podanej przez onet.pl.
Co czwarty uczestnik sondażu — 25,8 proc. ma odmienne zdanie i uważa reakcję szefa rządu oraz ministrów za dobrą. Co piąty respondent, 20,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie a 10,7 proc. badanych poinformowało, że jej nie zna
— podano.
Szokujące ustalenia, medialna burza i krytyczne oceny społeczeństwa. Co jeszcze musi się stać, a może wyjść na jaw, żeby rządzący zapłacili polityczną odpowiedzialnością za tę gigantyczną aferę?
Czytaj także
- Tusk uciekł przed aferą w prosektorium. Rząd utopi się we własnej patologii? Układ jest silny tylko wtedy, gdy ludzie boją się mówić!
- Handel zwłokami w Szpitalu Południowym? Wstrząsające relacje! „Normalnie nasikał na zwłoki i zapakował”
- Dubois w ogniu krytyki! W sieci aż huczy. „Zaraz wam doby zabraknie”
olnk/Onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763965-rzad-i-tusk-wobec-afery-szpitalnej-polacy-ocenili-sondaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.