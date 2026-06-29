Sprawa lekarza-milionera z Koalicji Obywatelskiej zbulwersowała opinię publiczną. Teraz mec. Jacek Dubois tylko dolał oliwy do ognia! Po jego występie w radiowej Trójce… w sieci zawrzało.
Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu zero.pl wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Kacprzyk pracował po 11 godzin dziennie, przez 365 dni w roku
— zauważyła prowadząca rozmowę w radiowej Trójce Renata Grochal.
Przecież wiadomo, że to niemożliwe
— dodała Grochal.
I tutaj zaczęły się absurdalne tłumaczenia!
Z fizycznego punktu widzenia jest to możliwe. Proszę spojrzeć na dowolny serial telewizyjny o chirurgu na dyżurze. Śpi, ktoś zostaje przywieziony, pielęgniarka go budzi, a on wykonuje zabieg. Jeśli lekarz nie wykonuje jakiejś czynności, to znaczy, że odpoczywa
— stwierdził mec. Dubois.
„Zaraz wam doby zabraknie”
Nie dziwi, że wystąpienie mec. Dubois w obronie lekarza-milionera w radiowej Trójce spotkało się z ostrą reakcją internautów!
Pan mecenas Jacek Dubois ma oczywiście adwokackie prawo i adwokacki obowiązek bronić klienta – zwracam jednakże uwagę, że poza 11 godzinami dziennie w Szpitalu Południowym (na warszawskim Ursynowie), w marcu tego roku pan Kacprzyk miał dorabiać jeszcze 9h dziennie w szpitalu na Bródnie – po drugiej stronie miasta. Dojazd z Ursynowa na Bródno to o tej porze w środku dnia 40 min. W korkach – 1-1,5h. Zaraz wam doby zabraknie
— napisał poseł PiS Paweł Jabłoński.
Jest też możliwe, że takie gadki prawników przyniosą sukces. Widziałem to w serialu „The Suits”
— wskazał twórca kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Jeszcze chwila i Jacek Dubois będzie udowadniał, że Ziemia jest płaska. Czego to nie zrobią dla obrony tego zgniłego układu…
— zaznaczył europoseł PiS Piotr Müller.
Tak młody lekarz, dopiero po studiach, miał koordynować SOR. Przecież wiadomo, że to jest niemożliwe
— wskazał poseł PiS Radosław Fogiel.
Obejrzał pierwszy odcinek „Ostrego dyżuru” i od razu specjalista
— napisał Adam Kościelak.
Nie matura, lecz znajomości lata zrobią z ciebie skutecznego adwokata
— podkreślił Krzysztof Kloc.
Jak wyjaśnić bombelkowi, że seriale o lekarzach nie pokazują realnego świata? Bombelek ma ponad 60 lat i jest wziętym prawnikiem
— zaznaczył Bartłomiej Orzeł.
Po raz kolejny mam wrażenie, że w taki sposób prawnik może bardziej ośmieszyć dra Kacprzyka niż pomóc mu w oczach opinii publicznej. W „Sprawie dla reportera” ekspertem bywa scenarzysta „Ojca Mateusza”. Może biegłym będzie tu scenarzysta serialu o lekarzach?
— zapytał Rafał Mrowicki.
Czy można mieć 30h dyżur jednego dnia? - Pani redaktor, jest taki film - Interstellar. Tam jest świetnie pokazane, że czas nie jest stały. Inaczej biegnie dla lekarza, a inaczej dla biedaka
— napisał Sebastian Turała.
Wyobrażam sobie, jak mecenas Dubois ogląda „Daleko od noszy” i myśli, że tak wygląda praca typowego polskiego lekarza
— dodał Jakub Wencel.
X/wPolityce/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763775-dubois-w-ogniu-krytyki-w-sieci-huczy-doby-wam-zabraknie
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