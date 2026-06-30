Tak działa prokuratura Żurka ws. afery w Szpitalu Południowym?! Czuchnowski niechcący to ujawnił

  • Polityka
  • opublikowano:
Wojciech Czuchnowski / autor: Fratria/X
Wojciech Czuchnowski / autor: Fratria/X

Wczoraj w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie miało miejsce wielogodzinne przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego i sygnalisty w sprawie afery w tymże szpitalu. Tymczasem dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski już zasugerował, że ma przecieki z tego przesłuchania!

Afera w Szpitalu Południowym związana początkowo jedynie z działalnością w nim młodego lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka, który bez specjalizacji, pracując jako koordynator SOR zarobił w 2025 roku aż 1,6 miliona złotych, wciąż budzi ogromne emocje społeczne. Dalsze informacje o istnieniu w tej placówce „saloniku VIP”, gdzie przyjmowani byli na specjalnych zasadach politycy KO i członkowie ich rodzin, wstrząsnęły opinią publiczną. Ważna w sprawie była rola sygnalisty, ówczesnego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego, który pisał do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym już w lipcu 2025 roku, ale włodarz stolicy nie zareagował na te doniesienia.

Tymczasem nie minęła nawet doba po zakończeniu przesłuchania, a już dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski zasugerował, iż mogły do niego dotrzeć przecieki z tego przesłuchania!

Podobno pan “Sygnalista” podał wczoraj całą listę nazwisk, od pielęgniarek przez lekarzy po osoby z zarządu. Wszyscy mordowali pacjentów?

— zapytał na platformie X Wojciech Czuchnowski.

Z prokuratury jak z durszlaka cieknie do Czuchnowskiego”

Na powyższy wręcz szokujący wpis Czuchnowskiego zareagował poseł PiS Janusz Cieszyński.

Nie ma chyba lepszej reklamy pomysłu komisji ws. afery Szpitala Południowego niż to, że z prokuratury jak z durszlaka cieknie do p. Czuchnowskiego

— napisał na X polityk PiS.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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