Wczoraj w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie miało miejsce wielogodzinne przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego i sygnalisty w sprawie afery w tymże szpitalu. Tymczasem dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski już zasugerował, że ma przecieki z tego przesłuchania!
Afera w Szpitalu Południowym związana początkowo jedynie z działalnością w nim młodego lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka, który bez specjalizacji, pracując jako koordynator SOR zarobił w 2025 roku aż 1,6 miliona złotych, wciąż budzi ogromne emocje społeczne. Dalsze informacje o istnieniu w tej placówce „saloniku VIP”, gdzie przyjmowani byli na specjalnych zasadach politycy KO i członkowie ich rodzin, wstrząsnęły opinią publiczną. Ważna w sprawie była rola sygnalisty, ówczesnego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego, który pisał do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym już w lipcu 2025 roku, ale włodarz stolicy nie zareagował na te doniesienia.
Tymczasem nie minęła nawet doba po zakończeniu przesłuchania, a już dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski zasugerował, iż mogły do niego dotrzeć przecieki z tego przesłuchania!
Podobno pan “Sygnalista” podał wczoraj całą listę nazwisk, od pielęgniarek przez lekarzy po osoby z zarządu. Wszyscy mordowali pacjentów?
— zapytał na platformie X Wojciech Czuchnowski.
„Z prokuratury jak z durszlaka cieknie do Czuchnowskiego”
Na powyższy wręcz szokujący wpis Czuchnowskiego zareagował poseł PiS Janusz Cieszyński.
Nie ma chyba lepszej reklamy pomysłu komisji ws. afery Szpitala Południowego niż to, że z prokuratury jak z durszlaka cieknie do p. Czuchnowskiego
— napisał na X polityk PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763854-tak-dziala-prokuratura-zurka-czuchnowski-niechcacy-to-ujawnil
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.