Opcja atomowa Bosaka ws. Ukrainy! "Należy odciąć natychmiast"

„Odcięcie bezwarunkowej pomocy finansowej natychmiast [takie powinny być konsekwencje wobec Ukrainy]. Przekazujemy kasę do UE, a UE przekazuje kasę do Kijowa, a dla polskiego podatnika zostają długi, które będziemy przez dziesiątki lat spłacać. Może coś przemyśleli [w USA], czego my w Polsce nie przemyśleliśmy. W każdym razie uważam, że tą pomoc należy odciąć natychmiast” - powiedział Krzysztof Bosak na antenie TVP w likwidacji.
Mimo, że Polska udzieliła (cały czas to robi) bezprecedensowej pomocy Ukrainie, to władze w Kijowie na czele z Wołodymyrem Załenskim wykazują się butą, arogancją i bezczelnością względem Warszawy. Polacy nie tylko przekazali niezliczone ilości sprzętu, pieniędzy, ale również przyjęli ukraińskich uchodźców pod swoje dachy. Gdyby nie postawa ludzi z kraju nad Wisłą, to Ukraina już dawno znajdowałaby się pod kontrolą Federacji Rosyjskiej.
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Kolejne działanie Zełenskiego oraz jego ludzi jedynie eskalują konflikt na linii Warszawa-Kijów. Swoistym przekroczeniem Rubikonu było nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”, co poskutkowało inicjatywą prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu.
„Kijów gardzi Warszawą”
Krzysztof Bosak był gościem nielegalnie przejętej TVP, gdzie poruszono temat stosunków polsko-ukraińskich.
Proponuję, żeby przestać skupiać się na tym, co politycy mówią i skupiać się na tym, co robią. Gdyby takie podejście mieli polscy politycy, nie bylibyśmy w tak beznadziejnej sytuacji, jaką wprowadzili, hańbiąc państwo polskie, swoją polityką. Uważam, że wprowadzili nas w absolutnie beznadziejną sytuację, gdzie Kijów gardzi Warszawą jako stroną słabą
— powiedział wicemarszałek Sejmu.
Odniósł się do pomocy jaką Polska śle cały czas na Ukrainę
Uważam, że w momencie, kiedy był oblężony Kijów, to tego rodzaju retoryka miała pewien sens, dlatego że wówczas było ryzyko, że cała Ukraina zostanie zajęta przez Rosjan, natomiast od paru lat nie mamy do czynienia z sytuacją, że rząd ukraiński chwieje się na skraj upadku i bezwarunkowa pomoc i finansowanie rządu w Kijowie, zadłużanie państwa polskiego po to, żeby finansować skorumpowany rząd w Kijowie jest absolutnie szkodliwe i nieracjonalne. To, że politycy i PiS-u i w tej chwili PO, Lewicy, PSL, Polski 2050 robią to bezwarunkowo, nie oczekując niczego w zamian, jest po prostu haniebne
— dodał.
Lider Konfederacji wskazał, że Polska powinna natychmiast odciąć pomoc dla Ukrainy.
Odcięcie bezwarunkowej pomocy finansowej natychmiast [takie powinny być konsekwencje wobec Ukrainy]. Przekazujemy kasę do UE, a UE przekazuje kasę do Kijowa, a dla polskiego podatnika zostają długi, które będziemy przez dziesiątki lat spłacać. Może coś przemyśleli [w USA], czego my w Polsce nie przemyśleliśmy. W każdym razie uważam, że tą pomoc należy odciąć natychmiast
— powiedział.
Zwrócił również uwagę na fakt, że Zełenski cały czas formalnie posiada Order Orła Białego, ponieważ do odebrania potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera.
Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał Orderu Orła Białego [prezydentowi Ukrainy], ponieważ premier ciągle nie podpisał tego postanowienia. Pytanie dlaczego premier Donald Tusk nie gra w naszej drużynie, w polskiej drużynie?
— zakończył.
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xyz/300polityka.pl/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763747-opcja-atomowa-bosaka-ws-ukrainy-nalezy-odciac-natychmiast
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