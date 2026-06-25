Mer Lwowa Andrij Sadowy podczas zorganizowanego w Gdańsku Dnia Odporności Lwowa ogłosił, że zarządzane przez niego miasto pozyskało 2,5 mln euro wsparcia i podpisało sześć umów z zagranicznymi partnerami. Nie ma wśród nic ani jednej polskiej firmy. Wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski opublikował wpis, komentując ten wątek w wyjątkowo groteskowy sposób.
Sadowy podał na Dniu Odporności Lwowa, zorganizowanym w Gdańsku dzień przed konferencją Ukraine Recovery Conference 2026, że Lwów zdobył 2,5 mln euro wsparcia i w związku z tym podpisał sześć umów z zagranicznymi partnerami - z Litwy, Niemiec, Czech, Szwecji i Francji. Wśród nich zabrakło zatem polskiej firmy.
Przypomnijmy, że wcześniej we Lwowie skandalicznie została potraktowana polska firma Control Process S.A., budująca dla miasta zakład przetwarzania odpadów. Gdy inwestycja była ukończona w 95 proc., kontrakt został zerwany.
Skandaliczny komentarz Sikorskiego
W tej bardzo niekorzystne dla Polski sytuacji Radosław Sikorski, będący szefem MSZ i wicepremierem, zamieścił absolutnie żenujący wpis.
Może to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci długo nie może doczekać się zapłaty
— napisał na X Radosław Sikorski. Czyżby szef polskiego MSZ uważał temat takiego wykluczenia polskich firm przez Ukraińców za temat do żartów?!
Na wpis Sikorskiego zareagował europoseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, mocno punktując szefa MSZ.
Panie Ministrze, wpis w mediach społecznościowych to nie jest polityka zagraniczna. Jeśli polska firma od miesięcy nie może wyegzekwować należnych jej pieniędzy na Ukrainie, to gdzie były działania MSZ?
Była oficjalna interwencja? Wezwanie ambasadora? Nota dyplomatyczna? Rozmowy z władzami Ukrainy? Jakiekolwiek konsekwencje?
Państwo ma obowiązek bronić interesów polskich przedsiębiorców, a nie ograniczać się do komentarzy w internecie. Szacunek dla Polski oznacza także szacunek dla polskich firm i ich pieniędzy. Tak ma wyglądać słynna odbudowa Ukrainy ⁉️
— czytamy.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763498-lwow-wyrzuca-polska-firme-a-sikorski-zobacz-co-napisal
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