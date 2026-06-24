Tusk podważa świadka! Sasin reaguje

„Sygnalista trafia do prokuratury, premier ogłasza, że jest niewiarygodny, a główny bohater afery? Pod bezpiecznym politycznym parasolem” - napisał w serwisie X Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, były wicepremier, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Premier Donald Tusk postanowił w bulwersujący sposób podważać świadka ws. afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym. Szef polskiego rządu postanowił publicznie podważać wiarygodność człowieka, który zdecydował się mówić o wstrząsających faktach, które mocno uderzają w KO.
Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni
— napisał Tusk.
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Wpis Jacka Sasina
Na wpis zareagował Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, były wicepremier, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Sygnalista trafia do prokuratury, premier ogłasza, że jest niewiarygodny, a główny bohater afery? Pod bezpiecznym politycznym parasolem
— wskazał.
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Przypominamy, że lekarz Emil Jędrzejewski był przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero. Stwierdził tam m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie chciała przesłuchiwać bez udziału jego pełnomocnika.
{linksSzok. Prokuratura chciała przesłuchiwać doktora Jędrzejewskiego bez pełnomocnika
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763443-tusk-podwaza-swiadka-sasin-reaguje
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