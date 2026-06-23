Jedną z cech rozpoznawczych prezydenta Karola Nawrockiego stał się jego sposób witania z żołnierzami. Jego donośne „czołem żołnierze” zna już chyba każdy w Polsce. Okazuje się, że polski prezydent świetnie radzi sobie także z pozdrawianiem żołnierzy z innych krajów, co pokazał podczas wizyty w Turcji.
Sieć obiegło nagranie, na którym widać moment powitania tureckich żołnierzy przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Merhaba asker!
— wykrzyknął polski prezydent, co oznacza „czołem żołnierze”.
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Wizyta w Turcji
Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło w Ankarze spotkanie prezydentów Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recepa Tayyipa Erdogana.
Nawrocki przebywa w Turcji z oficjalną wizytą, która potrwa do środy. Jej pierwszym punktem była wizyta w Mauzoleum Atatürka i ceremonia złożenia wieńca.
Nawrocki we wtorek odwiedził też siedzibę Aselsan – największej tureckiej firmy elektroniki obronnej. W grudniu ub.r. z tą firmą polski rząd zawarł umowę na systemy do walki radioelektronicznej, będących elementem programu San, który ma być uzupełnieniem powstającego w Siłach Zbrojnych RP wielowarstwowego systemu obrony powietrznej. Aselsan ma dostarczyć sprzęt do 2035 roku, wartość umowy to ok. 2 mld zł.
W środę natomiast w bazie Incirlik polski prezydent odwiedzi żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego Turcja; w grudniu 2025 r. Nawrocki podpisał postanowienie w sprawie przedłużenia jego działania – na mocy tej decyzji kontyngent ma funkcjonować do 30 czerwca tego roku.
Turecka baza Incirlik, w której stacjonują polscy żołnierze, to jedna z najważniejszych baz sojuszniczych w tej części świata. Jest jednym z kilku poza USA miejsc składowania amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing.
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763356-jest-moc-tak-nawrocki-przywital-sie-z-tureckimi-zolnierzami
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