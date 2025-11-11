11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i stała się suwerennym państwem. W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzisiejszy okrzyk prezydenta Nawrockiego „czołem żołnierze i funkcjonariusze” po raz kolejny zrobił ogromne wrażenie!
11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
W uroczystościach bierze również udział m.in. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, I prezes SN Małgorzata Manowska i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.
„Czołem żołnierze i funkcjonariusze!”
Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej odprawy wart. Meldunek prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP złożył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.
Ale takiego przywitania i odezwy w Święto Niepodległości jeszcze nie było!
— powiedział prezydent Nawrocki, co jak zawsze robi wrażenie.
— odpowiedzieli żołnierze i funkcjonariusze w równie imponujący sposób.
Zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i złożenie wieńców od Narodu przez prezydenta, marszałka Sejmu i marszałka Senatu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Po godz. 13 zaplanowano ceremonię złożenie wieńców przed pomnikami ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zapewne prezydencki okrzyk Karola Nawrockiego usłyszał nawet premier Donald Tusk, który Narodowe Święto Niepodległości obchodzi w Gdańsku.
