WIDEO

Cała Polska to usłyszała! Prezydenckie „czołem żołnierze i funkcjonariusze” wybrzmiało przed Grobem Nieznanego Żołnierza

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie / autor: PAP/Piotr Nowak
Karol Nawrocki podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie / autor: PAP/Piotr Nowak

11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i stała się suwerennym państwem. W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzisiejszy okrzyk prezydenta Nawrockiego „czołem żołnierze i funkcjonariusze” po raz kolejny zrobił ogromne wrażenie!

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy na całym świecie świętują. Rozpoczęły się oficjalne uroczystości państwowe

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

W uroczystościach bierze również udział m.in. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, I prezes SN Małgorzata Manowska i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

Czołem żołnierze i funkcjonariusze!”

Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej odprawy wart. Meldunek prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP złożył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.

Ale takiego przywitania i odezwy w Święto Niepodległości jeszcze nie było!

Czołem żołnierze i funkcjonariusze!

— powiedział prezydent Nawrocki, co jak zawsze robi wrażenie.

Czołem panie prezydencie!

— odpowiedzieli żołnierze i funkcjonariusze w równie imponujący sposób.

Zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i złożenie wieńców od Narodu przez prezydenta, marszałka Sejmu i marszałka Senatu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Po godz. 13 zaplanowano ceremonię złożenie wieńców przed pomnikami ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zapewne prezydencki okrzyk Karola Nawrockiego usłyszał nawet premier Donald Tusk, który Narodowe Święto Niepodległości obchodzi w Gdańsku.

CZYTAJ TAKŻE:

Ambasador USA w Polsce: Tysiące Polaków wychodzą na ulicę, żeby pokazać swój patriotyzm. Wspaniałe obchody wielkiego narodu

TYLKO U NAS. Walczak: W Marszu Niepodległości przejdą setki tysięcy Polaków, więc przede wszystkim proszę się nie bać

Prezes PiS w rozmowie z młodzieżą o Polsce. „Są ludzie, którzy uważają, że nasze miejsce jest pod niemieckim butem. To zdrajcy i głupcy”

Dziś Święto Niepodległości! 107 lat temu Józef Piłsudski przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. „Niepodobna oddać tego upojenia, szału radości”

tt/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych