Uroczystości przed Zamkiem Królewskim z okazji Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mocnego przywitania prezydenta Karola Nawrockiego. „Czołem żołnierze i funkcjonariusze!” - wykrzyknęła głowa państwa.
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką o godz. 9 wziął udział w mszy w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Następnie na Zamku Królewskim prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Order Orła Białego z rąk prezydenta odebrał Andrzej Poczobut uhonorowany w ubiegłym roku podczas Święta Niepodległości 11 listopada.
Godzinę później podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji.
Następnie odbyło się przemówienie prezydenta.
„Czołem żołnierze i funkcjonariusze!”
Sieć obiegło niezwykłe nagranie, na którym prezydent Karol Nawrocki wita się z żołnierzami i funkcjonariuszami służby przed Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Czołem żołnierze i funkcjonariusze!
— przywitał się prezydent.
Czołem panie prezydencie!
— odpowiedzieli.
Adrian Siwek/X/PAP
