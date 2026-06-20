Według nieoficjalnych informacji portalu wPolityce.pl Dawida Kacprzyka w sprawie dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego ma reprezentować kancelaria mec. Jacka Duboisa. Wśród klientów znanego adwokata przewinęło się wieli polityków związanych z Platformą Obywatelską i jej środowiskiem. Sama kancelaria nie odpowiedziała jeszcze na prośbę o potwierdzenie tego zlecenia.
Sprawy Jacka Duboisa
Jacek Dubois to znany warszawski prawnik, słynie m.in. z obrony kolejnych polityków związanych ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej.
W przeszłości reprezentował już Romana Giertycha i wspólnie z nim bronił biznesmena Leszka Czarneckiego. Występował też jak pełnomocnik premiera Donalda Tuska. Bronił również dziennikarza Kamila Durczoka po oskarżeniach ze strony tygodnika „Wprost” o mobbing i molestowanie seksualne. Reprezentował również Radosława Sikorskiego w sporze z Jarosławem Kaczyńskim po katastrofie smoleńskiej. Dubois był jednym z głównych obrońców poseł PO Beatę Sawicką w aferze korupcyjnej związanej z operacją CBA.
Afera z lekarzem milionerem
Dawid Kacprzyk, były już radny KO, określany od kilku dni mianem lekarza-milionera, jest bohaterem afery związanej z działalnością w Warszawskim Szpitalu Południowym. Młody medyk, jeszcze przed uzyskaniem specjalizacji, pełnił tam funkcję koordynatora SOR. W ciągu roku zarobił 1,6 mln zł. Posądzany jest też przebywanie poza szpitalem w czasie, w którym, zgodnie z grafikiem, powinien pełnić dyżur.
Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR. Dlatego szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka
— przekazał ratusz.
Co więcej na oddziale miał działać odrębny system przyjmowania pacjentów, którzy mieli być przyjmowani na uprzywilejowanych zasadach. Według doniesień portalu Zero.pl do owych pacjentów należeli politycy KO i ich rodziny.
Zainteresowanie prokuratury i oddana część pieniędzy
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował jeszcze w środę o podjęciu przez prokuraturę z urzędu czynności sprawdzających w sprawie „podejrzenia stworzenia systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie opartego na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz w sprawie poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy w SOR Szpitala Południowego w Warszawie”.
Z informacji ratusza wynika, że od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku. Na konto szpitala zwrócił 0,5 mln złotych.
{links Próba ratowania wizerunku KO? Kacprzyk… korygował faktury
scx/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763121-lekarza-milionera-z-ko-ma-reprezentowac-kancelaria-duboisa
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