Morderstwo w Białej Podlaskiej. Doniesienia o zatrzymaniach!

„W Piastowie w hotelu robotniczym (ul. Dworcowa) zatrzymano rano trzech/czterech mężczyzn w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Tak mówi mi pan Wojtek, który mieszka obok: Znam ich z widzenia. To obcokrajowcy, głównie Gruzini, kierowcy uberów” - czytamy we wpisie reportera RMF FM Michała Radkowskiego na portalu X.
Sprawa dotyczy zabitego w Białej Podlaskiej 44-letniego Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrepecki. Według ustaleń do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek ok. godz. 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).
Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości.
Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.
„Zatrzymano rano trzech/czterech mężczyzn”
Nowymi informacjami dotyczącymi sprawy podzielił się reporter RMF FM.
W Piastowie w hotelu robotniczym (ul. Dworcowa) zatrzymano rano trzech/czterech mężczyzn w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Tak mówi mi pan Wojtek, który mieszka obok: Znam ich z widzenia. To obcokrajowcy, głównie Gruzini, kierowcy uberów
— czytamy we wpisie Michała Radkowskiego na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762920-morderstwo-w-bialej-podlaskiej-doniesienia-o-zatrzymaniach
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