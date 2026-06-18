Morderstwo w Białej Podlaskiej. Doniesienia o zatrzymaniach!

  • Polityka
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Włączona policyjna sygnalizacja / autor: Fratria
Włączona policyjna sygnalizacja / autor: Fratria

W Piastowie w hotelu robotniczym (ul. Dworcowa) zatrzymano rano trzech/czterech mężczyzn w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Tak mówi mi pan Wojtek, który mieszka obok: Znam ich z widzenia. To obcokrajowcy, głównie Gruzini, kierowcy uberów” - czytamy we wpisie reportera RMF FM Michała Radkowskiego na portalu X.

Sprawa dotyczy zabitego w Białej Podlaskiej 44-letniego Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrepecki. Według ustaleń do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek ok. godz. 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).

Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości.

Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

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Zatrzymano rano trzech/czterech mężczyzn”

Nowymi informacjami dotyczącymi sprawy podzielił się reporter RMF FM.

W Piastowie w hotelu robotniczym (ul. Dworcowa) zatrzymano rano trzech/czterech mężczyzn w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Tak mówi mi pan Wojtek, który mieszka obok: Znam ich z widzenia. To obcokrajowcy, głównie Gruzini, kierowcy uberów

— czytamy we wpisie Michała Radkowskiego na portalu X.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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