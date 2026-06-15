Szok w Białej Podlaskiej. Zabójstwo polityczne? Nowe informacje!

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl, dzisiejsza strzelanina w Białej Podlaskiej mogła mieć charakter egzekucji. Śledczy mają brać pod uwagę udział więcej niż jednego sprawcy. Nieoficjalnie wiadomo również, że w związku ze sprawą zatrzymano mężczyznę posiadającego obywatelstwo Białorusi. Został on ujęty w pobliżu konsulatu tego kraju.
Śmiertelne strzały na osiedlu
Do tragedii doszło przed godziną 10 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. W rejonie pawilonów handlowych przy ul. Królowej Jadwigi padły strzały. Ofiarą był 44-letni obywatel Rosji.
Według nieoficjalnych ustaleń mężczyzna miał być parodystą znanym z krytycznych i dosadnych występów wymierzonych we władze Rosji. Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, z którą skontaktował się nasz portal, nie potwierdza tych doniesień, ani im nie zaprzecza. Funkcjonariusze podkreślają, że na obecnym etapie śledztwa nie mogą ujawniać wszystkich faktów zwiżanych z tą sprawą.
Możliwy udział kilku sprawców
Z nieoficjalnych źródeł wynika również, że w zabójstwie mogło uczestniczyć co najmniej dwóch sprawców. Nadal nie jest jasne, jaką rolę miał odegrać mężczyzna zatrzymany w pobliżu białoruskiego konsulatu.
Według tych samych informacji zamordowany Rosjanin przebywał w Polsce wraz z rodziną. W związku z tym policja miała objąć ochroną bliskich ofiary.
Trwa policyjna obława
Od rana w mieście prowadzone są intensywne działania poszukiwawcze. Policjanci kontrolują m.in. główne drogi wyjazdowe z Białej Podlaskiej oraz sprawdzają okoliczne tereny.
Służby nie wykluczają, że sprawca lub sprawcy mogą nadal pozostawać na wolności.
Policja apeluje do świadków
Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w śledztwie, o kontakt z policją. Jednocześnie apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ osoba odpowiedzialna za strzelaninę może być nadal uzbrojona.
Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814 12 10. Policja zapewnia anonimowość osobom przekazującym informacje.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/762727-szok-w-bialej-podlaskiej-zabojstwo-polityczne-nowe-informacje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.