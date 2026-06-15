Jedna osoba zginęła w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał strzały do mężczyzny i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę, a komendant miejscowej komendy ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy.
Strzały padły przed godziną 10
Jak potwierdzili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło przed godz. 10 na terenie na parkingu znajdującym się za pawilonami handlowymi przy ul. Terebelskiej w Białej Podlaskiej.
Trwa policyjna obława za sprawcą, który dziś przed godzina 10.00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny. Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia”
— przekazała policja w oficjalnym komunikacie.
Ofiara nie żyje. Alarm i blokada dróg
Mężczyzna, do którego oddano strzały, zmarł. Na razie służby nie ujawniły jego tożsamości ani okoliczności, które mogły doprowadzić do tragedii.
W związku z ucieczką sprawcy komendant Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych funkcjonariuszy.
Policja uruchomiła szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W mieście i okolicach wystawiono posterunki blokadowe, prowadzone są kontrole pojazdów, a funkcjonariusze przeszukują teren w poszukiwaniu sprawcy.
Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu”
– poinformowały służby, cytowane przez Interię.
Policja apeluje do świadków
Śledczy zwracają się do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu okoliczności strzelaniny, o kontakt z policją.
Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814 12 10. Policja podkreśla, że zgłoszenia mogą być przekazywane anonimowo.
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SC/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/762691-smiertelna-strzelanina-w-bialej-podlaskiej-trwa-oblawa
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