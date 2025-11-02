Policjanci prowadzą obławę w powiecie gostyńskim (woj. wielkopolskie), po tym jak wieczorem w miejscowości Smogorzewo doszło do strzelaniny. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, w tym dwie postrzelone. Ranni, z obrażeniami niezagrażającymi życiu, przebywają w szpitalu.
Oficer prasowa KPP w Gostyniu, kom. Monika Curyk przekazała, że przed godz. 20 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące incydentu, do jakiego miało dojść na terenie prywatnej posesji, na której znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Z informacji od osoby powiadamiającej policję wynika, że w czasie zdarzenia padł przynajmniej jeden strzał.
Według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały. Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymali trzy osoby. Dwie z nich były lekko ranne
— przekazała policjantka.
Zaznaczyła, że funkcjonariusze prowadzą obławę za pozostałymi samochodami widzianymi w miejscowości. Jak dodała, aktualnie policjanci ustalają przebieg wydarzeń.
Pytana przez PAP potwierdziła, że zatrzymane ranne osoby mają powierzchowne obrażenia powstałe w wyniku postrzału. Zatrzymani przebywają w szpitalu.
