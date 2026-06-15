Całą Polskę zszokowało dziś brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej - ktoś tuż przed godz. 10 na jednym z osiedli w tym mieście zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że konkretnie to Siemion Skrepetsky, artysta, autor karykatur, który wcześniej wyśmiewał czeczeńskiego przywódcę Ramzana Kadyrowa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Co więcej, niedawno na Tik Toku informował, że grozili mu Czeczeni. Czy to oni teraz te groźby spełnili?
Do tragedii doszło przed godziną 10 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. W rejonie pawilonów handlowych przy ul. Królowej Jadwigi padły strzały. Ofiarą był 44-letni obywatel Rosji - Siemion Skrepetsky. Podobne informacje do naszych podał też portal NEXTA.
Groźby od Czeczenów
Okazuje się, że Skrepetsky najpewniej wiedział, że może zginąć. Przynajmniej tak wynika z nagrania, które zamieścił na Tik Toka.
Czeczeni ustalili mój adres na podstawie IP, dowiedzieli się, gdzie mieszkam, zadzwonili do mnie i dali mi dwa dni na podjęcie decyzji. Mam albo przeprosić za wszystkie obrazy, które namalowałem, albo – jak to ujęli – przygotować wazelinę. A że tych obrazów jest bardzo dużo, przeproszenie za wszystkie byłoby praktycznie niemożliwe
— mówił Skrepetsky w nagraniu, które zamieścił na Tok Toku.
Właśnie idę do apteki po wazelinę. Kupiłem taką importowaną. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak się ją „przygotowuje”. Szukałem jakichś instrukcji czy przepisów, ale niczego nie znalazłem w internecie. Widocznie ludzie z Kaukazu pilnie strzegą tej tajemnicy, mimo że ciągle każą komuś tę wazelinę przygotowywać. Jedyne, czego się dowiedziałem, to że bardzo lubią ostre rzeczy. Dlatego kupiłem taki nożyk do papieru. Jest naprawdę bardzo ostry. No to dorzucę go do tej wazeliny
— dodał.
Czy teraz Czeczecni spełnili swoją groźbę?
Policja apeluje do świadków
Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w śledztwie, o kontakt z policją. Jednocześnie apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ osoba odpowiedzialna za strzelaninę może być nadal uzbrojona.
Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814 12 10. Policja zapewnia anonimowość osobom przekazującym informacje.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/762741-zabojstwo-polityczne-w-polsce-byly-grozby-od-czeczenow
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