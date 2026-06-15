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Pilne! Krwawe porachunki przybyszów ze Wschodu? Znana tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej

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Policja i zatrzymanie w Białej Podlaskiej / autor: Fratria/onnetwork.tv
Policja i zatrzymanie w Białej Podlaskiej / autor: Fratria/onnetwork.tv

Policja ustaliła tożsamość zastrzelonego dziś mężczyzny w Bisłej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Według nieoficjalnych informacji policja miała też zatrzymać w tej sprawie obywatela Białorusi

Policja poinformowała, że potwierdziła już tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych dziś przed godziną 10:00 w  w Białej Podlaskiej.

Ustaliśmy tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej dziś przed godziną 10:00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji.

— czytamy we wpisie lubelskiej policji.

Cały czas policjanci z Białej Podlaskiej, wspierani przez policjantów z KWP w Lublinie, wykonują czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy

— dodała komenda.

Jednocześnie policjanci poinformowali, że „na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni”.

Obława

Przed godziną 10 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej doszło dziś do strzelaniny, w której zginęła jednak osoba. Sprawca oddał strzały do mężczyzny i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prowadziła szeroko zakrojoną obławę, a komendant miejscowej komendy ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Zablokowano drogi i wystawiono patrole.

Jak przekazał TVN24 prokurator Marcin Kozak, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie:

Doszło do zabójstwa, najprawdopodobniej zabójstwa mężczyzny z użyciem broni palnej. Na miejsce została skierowana ekipa dochodzeniowo-śledcza. Są dokonywane oględziny miejsca zdarzenia, oględziny zewnętrzne ciała, a także są ustalani i przesłuchiwani świadkowie. Te działania dopiero są na bardzo wstępnym etapie. Zostało zabezpieczone miejsce zdarzenia przed dostępem osób trzecich. Dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia. Będą zbierane wszelkie ślady. Trudno w tej chwili określić, jak długo te czynności będą trwały. Żadnych informacji dotyczących ustaleń śledztwa nie mogę ujawnić

Nieoficjalnie: Zatrzymanie Białorusina

Według nieoficjalnych informacji, podanych przez miejscowy serwis BP24.pl, w związku z tą sprawą funkcjonariusze mieli zatrzymać obywatela Białorusi. Do akcji miało dojść w pobliżu konsulatu Białorusi.

Na zdjęciach, które pojawiły się w sieci widać uzbrojonych funkcjonariuszy w cywilu, którzy zgodnie z procedurą kładą na ziemię zatrzymanego.

Policja z apelem do świadków

Śledczy zwracają się do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu okoliczności strzelaniny, o kontakt z policją.

Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814 12 10. Policja podkreśla, że zgłoszenia mogą być przekazywane anonimowo.

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CS/X/BP24.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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