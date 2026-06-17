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Afera w Szpitalu Południowym. Prof. Czarnek: To początek końca rządu

  • Polityka
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Posłowie PiS, od lewej: Anna Krupka, Magdalena Filipek-Sobczak, wiceprezes ugrupowania Przemysław Czarnek, Agata Wojtyszek, Jacek Wesoły i Anna Pieczarka podczas konferencji prasowej w Sejmie / autor: PAP/Paweł Supernak
Posłowie PiS, od lewej: Anna Krupka, Magdalena Filipek-Sobczak, wiceprezes ugrupowania Przemysław Czarnek, Agata Wojtyszek, Jacek Wesoły i Anna Pieczarka podczas konferencji prasowej w Sejmie / autor: PAP/Paweł Supernak

„To jest wstyd i absolutny początek końca; ludzie z Platformy, z PSL, z Lewicy, z Polski 2050 mogą się już dzisiaj pakować” - mówił prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na urząd premiera, odnosząc się do doniesień medialnych dot. przyjmowania polityków KO bez kolejki w warszawskim Szpitalu Południowym.

W ostatnich dniach głośna stała się sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1,6 mln zł. Medyk pracujący w warszawskim Szpitalu Południowym jest jednocześnie radnym dzielnicy Ursus, wybranym z listy KO. Ponadto według doniesień portalu Zero, oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie pomagać politykom KO, działacze partii mieli być w nim przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

To jest wstyd i chcemy powiedzieć z tego miejsca, że to jest absolutnie początek końca. Ludzie z Platformy, z PSL-u, z Lewicy, z Polski 2050 mogą się już dzisiaj pakować. Polacy wam tego nie wybaczą

— powiedział prof. Czarnek.

„Polacy właśnie wam mówią do widzenia”

Dodał, że „skandalem, który nie może się nigdy powtórzyć” jest sytuacja, w której politycy KO leczeni są w trybie przyspieszonym w Szpitalu Południowym, podczas gdy zwykli obywatele są wysyłani „z kolejek na koniec następnego roku na rezonans magnetyczny, na tomograf komputerowy, na gastroskopię, kolonoskopię”.

Dymisja wasza pewnie nie nastąpi dzisiaj - mówimy do pana Tuska i całego rządu - ale Polacy właśnie wam mówią do widzenia i nie do zobaczenia

— zaznaczył prof. Czarnek.

Mówił też, że lekarz - radny warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk to „koordynator do stworzenia »fast serwisu zdrowotnego« wraz z salonikiem VIP-owskim, z telewizorem i zdecydowanie przyspieszonymi świadczeniami zdrowotnymi za pieniądze Polaków dla funkcjonariuszy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i całej koalicji 13 grudnia”.

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PAP/tt

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