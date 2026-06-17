„To jest wstyd i absolutny początek końca; ludzie z Platformy, z PSL, z Lewicy, z Polski 2050 mogą się już dzisiaj pakować” - mówił prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na urząd premiera, odnosząc się do doniesień medialnych dot. przyjmowania polityków KO bez kolejki w warszawskim Szpitalu Południowym.
W ostatnich dniach głośna stała się sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1,6 mln zł. Medyk pracujący w warszawskim Szpitalu Południowym jest jednocześnie radnym dzielnicy Ursus, wybranym z listy KO. Ponadto według doniesień portalu Zero, oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie pomagać politykom KO, działacze partii mieli być w nim przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
To jest wstyd i chcemy powiedzieć z tego miejsca, że to jest absolutnie początek końca. Ludzie z Platformy, z PSL-u, z Lewicy, z Polski 2050 mogą się już dzisiaj pakować. Polacy wam tego nie wybaczą
— powiedział prof. Czarnek.
„Polacy właśnie wam mówią do widzenia”
Dodał, że „skandalem, który nie może się nigdy powtórzyć” jest sytuacja, w której politycy KO leczeni są w trybie przyspieszonym w Szpitalu Południowym, podczas gdy zwykli obywatele są wysyłani „z kolejek na koniec następnego roku na rezonans magnetyczny, na tomograf komputerowy, na gastroskopię, kolonoskopię”.
Dymisja wasza pewnie nie nastąpi dzisiaj - mówimy do pana Tuska i całego rządu - ale Polacy właśnie wam mówią do widzenia i nie do zobaczenia
— zaznaczył prof. Czarnek.
Mówił też, że lekarz - radny warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk to „koordynator do stworzenia »fast serwisu zdrowotnego« wraz z salonikiem VIP-owskim, z telewizorem i zdecydowanie przyspieszonymi świadczeniami zdrowotnymi za pieniądze Polaków dla funkcjonariuszy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i całej koalicji 13 grudnia”.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762852-afera-w-szpitalu-poludniowym-czarnek-to-poczatek-konca-rzadu
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