Śledczy zajmujący się morderstwem w Białej Podlaskiej Rosjanina, który krytykował Putina zatrzymali trzy osoby, które mogły być w nie zamieszane. Do tej pory nie złapano sprawcy tego politycznego morderstwa. Jak podał dziś RMF24 śledztwo w tej sprawie ma przejąć lubelski wydział Prokuratury Krajowej. Sprawa trafia zatem na najwyższy szczebel prokuratury.
Jak ustalił wczoraj portal wPolityce.pl zamordowany Rosjanin to Siemion Skrepetsky, artysta, autor karykatur, który wcześniej wyśmiewał czeczeńskiego przywódcę Ramzana Kadyrowa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak to możliwe, że w Polsce mogło dojść do politycznego mordu, bo Skrepetsky nie ukrywał się ze swymi poglądami? Niestety służby zajęte ściganiem polityków PiS-u pozwalają obcym agentom strzelać do ludzi na ulicy.
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Sprawę przejmuje Prokuratura Krajowa
Wczoraj ok. godziny 10:00 na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Białej Podlaskiej, nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodzącego obok Siemiona Skrepetskiego. Strzelił także do już leżącego mężczyzny. Mimo udzielonej pomocy Skrepetsky zmarł. Jak podał wczoraj portal wPolityce.pl zabójstwo wyglądało na egzekucję, mord polityczny, a morderca nie został do tej pory złapany.
Według informacji podanych dziś przez RMF24 śledczy zatrzymali dziś 3 osoby, które mogą mieć związek zabójstwem.
Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej ma trafić na najwyższy szczebel - zostanie przejęte przez Lubelski Wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Chodzić ma przede wszystkim o wagę sprawy. Trwa wyjaśnianie motywów działania napastnika. Jest wiele hipotez - od powodów czysto kryminalnych, po udział obcych służb w tym zabójstwie
— czytamy na stronach RMF24.
Do poszukiwań sprawcy mieli dołąćzyć funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
koal/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762756-zabojstwo-rosjanina-i-nowy-nadzor-czy-sluzby-juz-cos-zrobily
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