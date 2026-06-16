„Czyli pałętają nam się po kraju jakieś obce służby, które zaczęły mordować niewłaściwych ‘ruskich’?” - zapytał Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny portalu Defence24, odnosząc się do zabójstwa politycznego do którego doszło wczoraj w Białej Podlaskiej.
Całą Polskę zszokowało wczoraj brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej - ktoś tuż przed godz. 10 na jednym z osiedli w tym mieście zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że konkretnie to Siemion Skrepetsky, artysta, autor karykatur, który wcześniej wyśmiewał czeczeńskiego przywódcę Ramzana Kadyrowa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Co więcej, niedawno na Tik Toku informował, że grozili mu Czeczeni. Czy to oni teraz te groźby spełnili?
Do tragedii doszło przed godziną 10 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. W rejonie pawilonów handlowych przy ul. Królowej Jadwigi padły strzały. Ofiarą był 44-letni obywatel Rosji - Siemion Skrepetsky.
Czytaj także
Śmierć Siemiona Skrepetsky’ego każe zadać sobie pytanie o stan polskiego państwa. I to właśnie zrobili komentatorzy.
Wizja grasujących po Polsce putinowskich płatnych zabójców, którzy będą tu polowali na politycznych emigrantów, opozycyjnych artystów i performerów wcale ale to wcale mi się nie podoba
— podkreśliła Agnieszka Romaszewska-Guzy, była dyrektorka Biełsat TV.
Dotychczas jeszcze płatni zabójcy Putina z bronią palną nie grasowali po Polsce mordując szukających schronienia i niepokornych. I szanowni koledzy dziennikarze: w Białej Podlaskiej nie było żadnej „strzelaniny” bo strzelanina, to wymiana strzałów a to było morderstwo na zlecenie
— zaznaczyła.
Jesteśmy państwem z dykty i blachy falistej. Ruscy z Białorusinami robią u nas co chcą, gdzie chcą i kiedy chcą. Żenada
— napisał Piotr Woyciechowski odnosząc się do wpisu Romaszewskiej.
Czyli pałętają nam się po kraju jakieś obce służby, które zaczęły mordować niewłaściwych „ruskich”? Parę lat temu zabójca Changoszwilego zwiedzał sobie Warszawę zanim pojechał wykonać wyrok w Berlinie. Teraz to. Źle to wygląda
— napisał wicenaczelny Defence24.pl.
kk/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762747-zabojstwo-na-zlecenie-w-bialej-podlaskiej-zle-to-wyglada
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.