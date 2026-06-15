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Wstrząs po zabójstwie politycznym w Białej Podlaskiej!

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Zabójstwo w Białej Podlaskiej / autor: wPolityce.pl
Zabójstwo w Białej Podlaskiej / autor: wPolityce.pl

Mieszkańcy Białej Podlaskiej są wstrząśnięci sprawą zabójstwa przy ul. Królowej Jadwigi. Do naszej redakcji spływają fotografie od świadków zdarzenia. Mogą wskazywać one, że doszło do egzekucji artysty, który kpił z władz Rosji i Czeczenii.

Wedle ustaleń portalu wPolityce.pl ofiarą zabójstwa jest Siemion Skrepetsky, artysta, parodysta, znany z krytycznych występów wymierzonych we władze Rosji.

Z nieoficjalnych źródeł wynika również, że w zabójstwie mogło uczestniczyć co najmniej dwóch sprawców. Nadal nie jest jasne, jaką rolę miał odegrać mężczyzna zatrzymany w pobliżu białoruskiego konsulatu.

Według tych samych informacji zamordowany przebywał w Polsce wraz z rodziną. W związku z tym policja miała objąć ochroną bliskich ofiary.

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Wstrząsające sygnały od Czytelników

Do naszej redakcji trafiają zdjęcia od mieszkańców Białej Podlaskiej. Z uwagi na ich drastyczność część z nich została przez nas ocenzurowana.

Fotografia otrzymana od czytelników / autor: wPolityce.pl Fotografia otrzymana od czytelników / autor: wPolityce.pl Fotografia otrzymana od czytelników / autor: wPolityce.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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