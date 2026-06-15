Wstrząs po zabójstwie politycznym w Białej Podlaskiej!

Mieszkańcy Białej Podlaskiej są wstrząśnięci sprawą zabójstwa przy ul. Królowej Jadwigi. Do naszej redakcji spływają fotografie od świadków zdarzenia. Mogą wskazywać one, że doszło do egzekucji artysty, który kpił z władz Rosji i Czeczenii.
Wedle ustaleń portalu wPolityce.pl ofiarą zabójstwa jest Siemion Skrepetsky, artysta, parodysta, znany z krytycznych występów wymierzonych we władze Rosji.
Z nieoficjalnych źródeł wynika również, że w zabójstwie mogło uczestniczyć co najmniej dwóch sprawców. Nadal nie jest jasne, jaką rolę miał odegrać mężczyzna zatrzymany w pobliżu białoruskiego konsulatu.
Według tych samych informacji zamordowany przebywał w Polsce wraz z rodziną. W związku z tym policja miała objąć ochroną bliskich ofiary.
Wstrząsające sygnały od Czytelników
Do naszej redakcji trafiają zdjęcia od mieszkańców Białej Podlaskiej. Z uwagi na ich drastyczność część z nich została przez nas ocenzurowana.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/762740-wstrzas-po-zabojstwie-politycznym-w-bialej-podlaskiej
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