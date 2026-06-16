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"Dolegliwości" Sikorskiego po wizycie prezydenta Nawrockiego w USA. "Ma jakiś ból wewnętrzny..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Przydacz krytykuje Sikorskiego / autor: Fratria
Przydacz krytykuje Sikorskiego / autor: Fratria

Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że sprawa b. szefa MS Zbigniewa Ziobry nie była i będzie przedmiotem rozmów na poziomie prezydentów Polski i USA: Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Zaznaczył, że USA podejmują decyzje ws. wiz w taki sposób, w jaki uważają za stosowny.

Szef MSZ Radosław Sikorski w ubiegły piątek wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki upomni się w Waszyngtonie o pozbawienie Zbigniewa Ziobry ochrony USA tak, by polityk PiS mógł stanąć przed polską prokuraturą i sądem. W poniedziałek Sikorski skomentował też spotkanie przebywającego obecnie w Stanach Zjednoczonych prezydenta Nawrockiego z przywódcą USA Donaldem Trumpem, do którego doszło w Waszyngtonie.

Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki wykonał to, o co prosiłem, mianowicie o przyklepanie wzrostu obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce i unieważnienie pseudodziennikarskiej wizy dla podejrzanego Zbigniewa Z.

— powiedział szef MSZ, nawiązując do sprawy byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Polityk najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową, a potem udał się do USA. Telewizja Republika podała, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym.

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Odpowiedź Przydacza

Szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza pytano o te słowa na briefingu w Waszyngtonie. Przydacz zaznaczył, że sprawa Ziobry nie była i będzie przedmiotem rozmów na poziomie prezydentów Polski i USA.

Stany Zjednoczone podejmują decyzję o przydzieleniu wizy w taki sposób, w jaki uważają za stosowne. Jeśli chodzi o pana ministra Zbigniewa Ziobrę, najpewniej finalnie decyzję podejmie odpowiedni amerykański niezależny sąd, i nie jest to powód do działania natury politycznej. Na tym polega praworządność, że decyduje prawo, a nie polityka

— powiedział Przydacz.

Jeśli ktoś uważa, że prezydent będzie pomagał w prześladowaniu opozycji, to po prostu się myli

— stwierdził Przydacz.

Ból Sikorskiego

Przydacza spytano również, jak podchodzi do krytyki ze strony Sikorskiego.

To wyraz jakiejś frustracji po stronie pana ministra Sikorskiego. Rozumiem, że ma jakiś ból wewnętrzny w sobie, już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły anatomiczne, wynikający z tego faktu, że to nie on znajduje się tutaj w Białym Domu, tylko znajduje się prezydent i dba o polskie interesy

— odpowiedział minister.

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Adrian Siwek/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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