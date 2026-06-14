Prezydent Karol Nawrocki, który będzie uczestnikiem wyjątkowej gali UFC w Białym Domu, dotarł do Waszyngtonu z nietypowym prezentem dla Donalda Trumpa. Chodzi o pamiątkową marmurową tablicę.
Już dziś w Waszyngtonie odbędzie się gala UFC Freedom 250. Przy okazji, swoje 80. urodziny świętował będzie też Donald Trump.
Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony na galę do Waszyngtonu. Jak ustalił „Fakt”, polski prezydenta ma prezent dla Trumpa.
To ważąca ponad 120 kg marmurowa tablica, która zostanie umieszczona na planowanym łuku triumfalnym w Arlington. Będzie wspominać dwa nazwiska
— czytamy.
Budowa monumentu miała zostać potwierdzona, a wygląd prezentowej tablicy — ustalony z Białym Domem
— pisze „Fakt”.
Nazwiska polskich bohaterów
Okazuje się, że na tablicy wyryte zostaną nazwiska dwóch bohaterów Polski i Ameryki.
Na tablicy od polskiego prezydenta znajduje się inskrypcja w języku angielskim — wyryto m.in. nazwiska wspólnych bohaterów narodowych, Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, podkreślając ich rolę w walce o niepodległość USA
— czytamy.
Tablica o wymiarach 140x100 cm ma ważyć ponad 120 kg i już dziś trafi do Białego Domu.
„Fakt”/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762637-trump-dostanie-prezent-od-nawrockiego
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