„Publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane” - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz. Był to jeden z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA w Waszyngtonie.
Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i „relację z nim”.
Podczas rozmowy z dziennikarzami szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że „to była bardzo dobra deklaracja, publiczne zapewnienie o dodatkowych 5 tys. żołnierzy”.
Przyznał, że był to jeden z tematów, które prezydent Karol Nawrocki poruszył podczas niedzielnej rozmowy z Trumpem.
Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej
— powiedział Przydacz.
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Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762730-przydacz-ujawnia-kulisy-rozmowy-nawrockiego-z-trumpem
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