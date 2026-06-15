Przydacz ujawnia kulisy rozmowy Nawrockiego z Trumpem! Duży sukces Polski, padły ważne słowa ws. żołnierzy USA

  • Polityka
  • opublikowano:
Przydacz o rozmowach prezydenta / autor: X /prezydentpl
Przydacz o rozmowach prezydenta / autor: X /prezydentpl

Publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane” - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz. Był to jeden z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA w Waszyngtonie.

Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i „relację z nim”.

Podczas rozmowy z dziennikarzami szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że „to była bardzo dobra deklaracja, publiczne zapewnienie o dodatkowych 5 tys. żołnierzy”.

Przyznał, że był to jeden z tematów, które prezydent Karol Nawrocki poruszył podczas niedzielnej rozmowy z Trumpem.

Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej

— powiedział Przydacz.

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Adrian Siwek/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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