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Prezydent Nawrocki rozbrajająco do redaktora. "Nie mogę panu powiedzieć"

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Prezydent Karol Nawrocki udziela wypowiedzi dla mediów w USA / autor: KPRP/Mikołaj Bujak
Prezydent Karol Nawrocki udziela wypowiedzi dla mediów w USA / autor: KPRP/Mikołaj Bujak

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany przez dziennikarza o prezent osobisty jaki przywiózł dla Donalda Trumpa. Głowa państwa wzruszyła ramionami i z uśmiechem odpowiedziała: „Skoro osobisty, to nie mogę panu powiedzieć”.

Prezydent Karol Nawrocki udał się do USA na zaproszenie Donalda Trumpa. Polska głowa państwa wzięła udział w gali UFC w pobliżu Białego Domu. Podczas rozmowy z mediami jeden z dziennikarzy zapytał o podarek prezydenta Nawrockiego dla Trumpa: „Jaki prezent osobisty?”.

Skoro osobisty, to nie mogę panu powiedzieć

— powiedziała głowa państwa z uśmiechem. Odpowiedź prezydenta Nawrockiego wywołała śmiech wśród zgromadzonych.

Okazało się, że prezentem dla Trumpa jest 120 kilogramowa marmurowa tablica, która znajdzie się na planowanym łuku triumfalnym w Arlington.

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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