Prezydent Karol Nawrocki został zapytany przez dziennikarza o prezent osobisty jaki przywiózł dla Donalda Trumpa. Głowa państwa wzruszyła ramionami i z uśmiechem odpowiedziała: „Skoro osobisty, to nie mogę panu powiedzieć”.
Prezydent Karol Nawrocki udał się do USA na zaproszenie Donalda Trumpa. Polska głowa państwa wzięła udział w gali UFC w pobliżu Białego Domu. Podczas rozmowy z mediami jeden z dziennikarzy zapytał o podarek prezydenta Nawrockiego dla Trumpa: „Jaki prezent osobisty?”.
Skoro osobisty, to nie mogę panu powiedzieć
— powiedziała głowa państwa z uśmiechem. Odpowiedź prezydenta Nawrockiego wywołała śmiech wśród zgromadzonych.
Okazało się, że prezentem dla Trumpa jest 120 kilogramowa marmurowa tablica, która znajdzie się na planowanym łuku triumfalnym w Arlington.
Czytaj także
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762703-nawrocki-rozbrajajaco-do-redaktora-nie-moge-panu-powiedziec
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.