To może być początek kolejnej wojny z prezydentem Karolem Nawrockim tych, którzy kwestionują konstytucyjny porządek sądownictwa w Polsce. „Krajowa Rada Sądownictwa powołuje i awansuje sędziów. To przekłada się na obsadę sądów w całej Polsce i przyspieszenie spraw” - powiedział w TVN24 nowy członek KRS sędzia Bartłomiej Starosta. „Zgodnie z art. 179 Konstytucji RP sędziów powołuje Prezydent na wniosek KRS” - czytamy w komentarzu na X stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”. „Cel jest oczywisty: kolejną propagandową narracją podważać status legalnie powołanych sędziów” - dodała z kolei sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Nowy członek Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Bartłomiej Starosta z Sądu Rejonowego w Sulęcinie powiedział w TVN24, że KRS powołuje i awansuje sędziów. To zaskakujące stwierdzenie jest wprost sprzeczne z polskim prawem, ponieważ to wyłączne uprawnienie prezydenta RP. KRS przedstawia jedynie kandydatury na stanowiska sędziowskiego oraz proponuje awanse. Czy to oznacza otwarcie nowego frontu walki z głową państwa polskiego i próbę przejęcia pełnej i pozakonstytucyjnej kontroli na sądami?
„Krajowa Rada Sądownictwa powołuje i awansuje sędziów. To przekłada się na obsadę sądów w całej Polsce i przyspieszenie spraw.
Braki kadrowe powodują, że obywatele czekają na wyrok za długo. To skutek zdemolowania systemu przez neo-Krajową Radę Sądownictwa w poprzednich kadencjach.
Jako odbudowana KRS chcemy w pierwszej kolejności zająć się kwestią sędziów, którzy ukończyli 65 lat, a dalej mogą i chcą pracować. Neo-KRS z premedytacją często odmawiała zgody na ich dalsze orzekanie. Wprawdzie zasadą jest przenoszenie osób po 65 roku życia w stan spoczynku, ale trzeba przy tym uwzględnić również dobro wymiaru sprawiedliwości. Jeśli nie było nowych ogłoszeń o wolnych miejscach sędziowskich (wstrzymanych, bo upolityczniona neoKRS nie mogła prawidłowo przeprowadzać konkursów na urząd sędziego), to należało zadbać o tych doświadczonych sędziów, bo to są przecież ręce do pracy.
Potem chcemy przeprowadzić konkursy na wolne stanowiska sędziowskie. Ale nie będzie ich od razu 1000, bo chcemy to zrobić rzetelnie, a nie jak poprzednio - neo-KRS.”
— czytamy we wpisie stowarzyszenia „Iustitia”, które szczyci się wypowiedzią sędziego Starosty.
Nowy skład KRS został wyłoniony w oparciu o nielegalną procedurę głosowania na kandydatów do niej, podczas zgromadzeń ogólnych w sądach. Tak wyłonioną listę Sejm klepnął w ciemno większością rządzącej koalicji, zgodnie z lutową uchwałą. PiS nie wzięło udziału w głosowaniu, bo takiej procedury prawo nie przewiduje, a ustawa o KRS wyraźnie stanowi, że kandydatów zgłaszają poszczególne kluby w Sejmie, a nie zgromadzenia ogólne sędziów w sądach. Ponadto Sejm wybrał sędziów do KRS mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia, nakazującego wstrzymanie się z wyborem do czasu wydania stosownego orzeczenia. Do KRS trafiło także dwóch sędziów, których wyłoniono zgodnie z prawem, poprzez wskazanie przez kluby poselskie, są to sędziowie Łukasz Piebiak i Łukasz Zawadzki.
Będą dalej podważać status legalnie powołanych sędziów
Jak rozumieć słowa sędziego Starosty? Mówi on przecież w imieniu całej KRS, jako jej nowy rzecznik prasowy. W obszernym wpisie stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” twierdzi, że słowa Starosty to nie przypadek, czy przejęzyczenie. Przepisy konstytucji RP są bardzo wyraźne.
Członek Krajowej Rady Sądownictwa KRS sędzia Bartłomiej Starosta z „Iustitii” poinformował opinię publiczną, że „Krajowa Rada Sądownictwa powołuje i awansuje sędziów”.
To cenna informacja. Przez lata uczono bowiem studentów prawa, aplikantów, sędziów i obywateli, że zgodnie z art. 179 Konstytucji RP sędziów powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
Najwyraźniej jednak weszliśmy już na wyższy poziom wykładni prawa konstytucyjnego. Być może jest to wykładnia derywacyjna, wielopoziomowa, postmodernistyczna albo kwantowa – trudno nadążyć za najnowszymi trendami. W każdym razie z najnowszych odkryć wynika, że KRS nie tylko przedstawia wnioski, lecz wręcz sama powołuje sędziów.
Oczywiście pod jednym warunkiem. Nie każda KRS. Tylko taka, której większość członków została wybrana przez Sejm, w którym większość posiada Kolaicja Obywatelska. Wówczas okazuje się, że Rada jest „odbudowana”, konkursy będą „rzetelne”, a jej decyzje odzyskują konstytucyjną moc sprawczą.
Zastanawiające jest przy tym, że jeszcze niedawno ci sami politycy i komentatorzy przekonywali, iż KRS nie ma żadnych kompetencji do skutecznego kształtowania składu sądów, a jej uchwały są obarczone wadą ustrojową. Dziś słyszymy natomiast, że to właśnie działalność poprzedniej Rady odpowiada za sytuację kadrową sądów, zaś nowa Rada ma ją naprawić poprzez odpowiednią politykę personalną.
Warto więc uporządkować pojęcia. Albo KRS jest organem konstytucyjnym, którego uchwały wywołują skutki prawne niezależnie od politycznych sympatii komentatorów, albo jej znaczenie zależy od tego, kto aktualnie dysponuje większością sejmową. Trzeciej możliwości Konstytucja nie przewiduje.
Jedno jest pewne. Art. 179 Konstytucji RP nadal stanowi, że sędziów powołuje Prezydent Karol Nawrocki. Jeżeli zatem ktoś odkrył nową redakcję tego przepisu, wypadałoby ją najpierw opublikować
— czytamy w obszernym wpisie stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.
Sędzia SO Kamila Borszowska-Moszowska nie ma wątpliwości, że wraz z usadowieniem się w KRS ludzi spolegliwych wobec Waldemara Żurka cel został już dawno określony a kierunek wytyczony.
Stowarzyszenie „Iustitia” uruchamia kolejną odsłonę dezinformacji. Pojawia się nowe kłamstwo: że to KRS powołuje sędziów.
NIE ! Konstytucja jest jednoznaczna. KRS przedstawia wniosek. Sędziów powołuje prezydent RP.
To nie jest kwestia interpretacji, tylko elementarnej znajomości art. 179 Konstytucji. Twierdzenie, że sędziów powołuje KRS, jest zwyczajnie fałszywe.
Cel jest oczywisty: kolejną propagandową narracją podważać status legalnie powołanych sędziów i wprowadzać obywateli w błąd!
— napisała z sędzia sędzia SO Kamila Borszowska-Moszowska.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762655-szykuja-kolejna-wojne-z-prezydentem-ws-sedziow
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